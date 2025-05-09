Каким знакам Зодиака повезет больше всего в полнолуние 12 мая — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в этот понедельник, 12 мая, на небе взойдет Цветочное полнолуние в знаке Скорпиона. Этот период принесет особую энергию обновления, вдохновения и удачи для трех знаков Зодиака. Им будет везти в любви, финансах, самореализации и даже в осуществлении давних мечт.

Кому из знаков Зодиака невероятно повезет в Цветочное полнолуние 12 мая, рассказали астрологи на портале Hindustan Times.

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Телец

Для Тельцов это будет время расцвета и внутренней гармонии. Полнолуние 12 мая — это настоящий момент вдохновения и прилива энергии. Как отмечают астрологи, особенно повезет в сфере личных отношений: вы можете получить искреннее признание, восстановить гармонию с любимым человеком или даже встретить свою настоящую любовь. Также в этот день вам легко будет принимать важные решения — интуиция не подведет.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы

Цветочное полнолуние обещает Близнецам неожиданные открытия и новые горизонты. Понедельник, 12 мая, подарит представителям этого знака Зодиака важные подсказки. Возможны новые идеи, творческие прорывы или шанс начать дело, которое давно зрело в вашей голове. Удача будет с вами во всем, что связано с путешествиями, обучением, саморазвитием или карьерой. Важно прислушиваться к себе — даже неожиданные решения могут оказаться самыми верными.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Лев

Для Львов Цветочное полнолуние станет мощным энергетическим импульсом. Астрологи говорят, что именно 12 мая Вселенная буквально осветит вам путь к успеху. Вы получите шанс реализовать себя в работе, получить долгожданный ответ или выгодное предложение. Также в этот период возможны неожиданные финансовые поступления или полезные знакомства. Главное — не сидеть на месте: проявляйте инициативу, действуйте уверенно, и удача станет вашим союзником.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака следует быть осторожным в это полнолуние 12 мая.

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