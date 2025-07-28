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Главная Праздники Трем знакам Зодиака новая неделя принесет фантастический успех

Трем знакам Зодиака новая неделя принесет фантастический успех

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:03
Каким знакам Зодиака неделя с 28 июля по 3 августа 2025 принесет успех — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Следующая неделя — с 28 июля по 3 августа — раскрывает перед нами настоящее астрологическое окно возможностей. Растущая Луна и сильные позиции планет-покровителей открывают путь к прорыву — особенно для трех знаков Зодиака. Именно им звезды приготовили время потрясающих новостей, новых свершений и долгожданных результатов.

Кому из знаков Зодиака ждать фантастического успеха с 28 июля по 3 августа, узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Телец

У Тельцов начинается период взлета. С 28 июля по 3 августа вы сможете реализовать то, что долго откладывали из-за сомнений или недостатка ресурсов. Успех ожидает в делах, связанных с финансами, недвижимостью, крупными покупками или инвестициями. Астрологи советуют: прислушайтесь к интуиции, она сейчас работает лучше любого бизнес-плана. Ваше спокойствие, упрямство и стратегическое мышление будут вознаграждены.

 

Каким знакам Зодиака неделя с 28 июля по 3 августа 2025 принесет успех — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Лев

Для Львов эта неделя станет настоящим триумфом. Люди вокруг начинают видеть в вас лидера, вдохновителя и человека, который умеет действовать. Звезды открывают вам путь к самореализации — особенно в творчестве, публичности и любви. Главное — не сидите на месте, действуйте смело. Именно сейчас время заявить о себе — через новый проект, публичное выступление или даже неожиданное признание в чувствах.

 

Каким знакам Зодиака неделя с 28 июля по 3 августа 2025 принесет успех — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Козерог

Козерогам неделя с 28 июля по 3 августа обещает прорыв в карьере и профессиональном росте. Если вы ждали повышения, важного ответа или решающего шага — время пришло. Ваши усилия наконец заметят те, кто имеет власть изменить ваше положение.
Звезды советуют не бояться брать на себя больше, чем привыкли. Главное — не сомневайтесь в себе. Именно уверенность станет ключом к успеху на этой неделе.

 

Каким знакам Зодиака неделя с 28 июля по 3 августа 2025 принесет успех — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Ранее мы с вами делились, кому из знаков Зодиака Вселенная готовит полную перезагрузку в августе.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна в августе 2025 года.

Также вам будет интересно узнать, кто из знаков Зодиака безумно влюбится до конца лета 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология успех знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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