Дети со Святым Николаем. Фото: facebook.com/kplavra

Один из самых любимых детских праздников — День Святого Николая — украинцы будут отмечать уже в воскресенье, 6 декабря. И пока дети с нетерпением ждут чудес и сладких сюрпризов, взрослым стоит подготовить подарок. Кроме того, это прекрасная возможность выучить вместе с малышами красивое стихотворение или веселую песенку.

Новини.LIVE собрали короткие, трогательные и веселые стихи, а также красивые детские песенки ко Дню Святого Николая, которые легко выучить даже самым маленьким.

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Веселые стихи для дошкольников ко Дню Святого Николая 2026

Мій святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

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Через сніг і хуртовини

Миколайко йде святий,

він для кожної дитини

принесе дарунок свій!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Я Святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

***

Червоніють снігурі

На снігу під липою.

Йде в кожусі Миколай,

Аж сніжок порипує.

Зупинився у дворі,

Розв'язав торбинку,

Нашій бабі сніговій

Пов'язав хустинку.

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він, знати хочу.

***

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

Ходить він завжди вночі

Має від дверей ключі,

Знає, хто живе і де,

Як себе щодня веде.

Чемним діткам, хоч потроху,

В чобітки та у панчохи

Він кладе потішки,

А нечемним — мишки!

Хто це? Швидко відгадай!

Це наш любий Миколай!

Стихи к празднику Святого Николая для школьников

Є свято гарне в Україні.

Є свято казки чарівне.

Що Миколай в святій ряднині

Слухняним ласощі несе.

Це свято раз буває в році.

Воно нікого не мине.

Бо Миколай святий із неба.

В оселю кожну зазирне.

Отець святий про всіх все знає

Хоч любить нас, та бачить все.

Він чемних, лагідних вітає

І радість їм за це несе.

Прекрасне свято це у грудні

Приносить віру в чудеса.

І знають всі, що в тяжкі будні

Віра у святість все спасе,

У кожній країні є своє свято.

Там — Санта Клаус, в інших — Дід Мороз.

Ми любим Миколая. Нас багато.

Бо з нами — Матір Божа та Ісус Христос!

***

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся —

Щоб були здорові,

Татусь і матуся —

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

***

Зимовий вечір впав на плечі,

Неначе казка все навкруг.

Біліє поле в темний вечір,

Біліє гай, діброва, й луг.

Під кригою завмерла річка,

На вітах іній виграва,

А дерево, неначе свічка,

Немов іскриночка жива.

Блищать сніжинки на малятах,

Іскриться сніг, біліє все.

А з неба у святкових шатах

Нам Миколай дари несе.

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай.

Від хати і до хати

Снігами через лід

Спішить, спішить завзято

Старенький сивий дід.

Він в шапці-неведимці,

У теплім кожушку,

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку.

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов'ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки та книжки.

Хочу я побачить чудо

І сьогодні спать не буду.

Довго-довго я не спав:

Все чекав, чекав, чекав...

Починаю вже дрімати...

Миколай зайшов в кімнату,

Він схилився наді мною

І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.

Хочу я відкрити очі,

Та не можу, мабуть, сплю.

Миколая я люблю!

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить —

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно — аж мішок!

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить —

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно — аж мішок!

***

По дорозі йде дідусь з купою пакунків —

Це несе вже Миколай дітям подарунки.

А хто буде маму й татка слухати щоденно,

То до того Миколай прийде недаремно.

Принесе він цілі міхи найкращих гостинців,

А для повної утіхи — ще й всім по ялинці.

І дівчаткам, і хлоп'яткам цукерки приносить,

Ще й у Бога для усіх здоров'ячка просить.

А хто щиро Миколая слухає і любить,

Того святий Миколай серцем приголубить.

Подай, Боже, нашим дітям у мирі зростати,

Щастя, злагоди й любові у достатку мати.

Лучшие песни ко Дню Святого Николая 2026

Ой, хто, хто Миколая любить

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай

На всякий час помага.

Ой, хто, хто к йому прибуває,

На поміч собі призиває,

Ой, хто, хто живе в його дворі, —

Миколай на землі й на морі

Сохраняє од напасти —

Святий Миколай!

Ходить по землі святий Миколай

Нічка-чарівничка глянула у шибку.

Я затулю вічка та засну не швидко.

Вдень була я чемна, бо сьогодні, знаю,

Що для чемних діток є дарунки

В святого Миколая.

Приспів:

Ходить по землі святий Миколай,

Тільки ти засни і його чекай.

Ти лише повір в те, що він прийде,

Якщо будеш ти добрим до людей.

Уночі на небі зіронька засяє.

Чарівник ласкавий в гості завітає.

А ясного ранку під подушку гляну

І від Миколая подарунок

З радістю дістану.

Приспів.

Хочу в Миколая щиро попросити,

Щоб чарівна казка панувала в світі,

Щоб не обминула жодної хатини,

Бо її чекає з нетерпінням

Кожная дитина.

Святий Миколай

Я нечемним був у школі,

Ніс розбив я на футболі,

Вітер в голові гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде...

Я у мами найчемніша,

Най-най-най-найрозумніша,

Мамі я допомагаю,

Завітай до мене, Миколаю!

Завітай до неї, Миколаю!

Приспів:

Миколай приходить уві сні,

Подарунки загортає Він

У ангельські пісні,

До мами, до тата,

І до вас, малята,

Приходить Святий Миколай!

Тата й мами я не слухав —

Виросли у мене вуха,

Вітер через них гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде...

Радо я б хотів змінитись,

Бути чемним, не лінитись,

Але марно це уже —

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде...

Приспів.

Чемно ручки я складаю:

Святий Отче Миколаю,

В ніч чарівну, як завжди,

До усіх, усіх, усіх прийди!

До усіх, усіх, усіх прийди!

Доброти свіча

Біле поле, біла річка, срібно-білий гай,

Іде з неба на білу землю Святий Миколай.

А з ним білі янголята у двори спішать,

Щоб гарні подарунки діточкам роздать.

Подарунків у святого є аж повний міх,

Обдарує нині щедро діточок усіх.

Миколая з нетерпінням на землі всі ждуть,

Ясні зірочки на небі освітлюють путь.

У Бога ласки за нас просить Миколай Святий,

Щоб у серденьку дитячім радість засвітить.

Миколая щиро любить кожне дитинча,

Не згасне в його серці доброти свіча!

Не згасне в його серці доброти свіча!

Їхав-їхав Миколай

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

фарби білочці привіз.

Білка тішиться, малює

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

їжачку смартфон привіз.

Їжачок вже не нудьгує

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

лису навушники привіз.

Лис в навушниках крокує

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

мед ведмедику привіз.

А ведмідь медком ласує

і від радості танцює

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

вовчику намет привіз.

Вовк під хмизом не ночує

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

мишці шапочку привіз.

Мишка в нірці не сумує

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

кабану сноуборд привіз.

Вже кабанчик не нудьгує

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

кажану трубу привіз.

А кажанчик в неї дує

і від радості танцює.

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