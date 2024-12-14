Колядки на Рождество 2024 — короткие, простые и веселые песни и стихи к 25 декабря

Украинцы отмечают Рождество во Львове. Фото: Маргарита Марушевская

Рождество — это время тепла, радости и настоящих чудес. Эту великую дату 25 декабря каждый из нас ждет с нетерпением. Особую магию празднику добавляют традиционные украинские колядки, объединяющие семью в единой песенной гармонии.

Мы сделали праздничную подборку, в которой вы найдете классические колядки, рождественские стихи о войне и пожелания победы, а также красивые колядки, дарящие веселье и праздничное настроение. Учите, пойте, а также делитесь с друзьями и родными. Пусть украинская традиция колядования продолжает жить и цвести!

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"Молитва на Різдво"

Нашу подборку мы хотим начать именно с этой колядки, которая поможет вспомнить нам о тех, кто защищает Украину и находится далеко от семьи.

***

На Різдво, на Святий Вечір

Позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл...

В хаті в нас когось бракує —

Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він!

Молимось, щоб повернувся він!

Та молитва на Різдво

Збереже в бою його

І Оленка зачекалась

Свого тата:

Миколай і всі святі,

Поверніть його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!

Богородице Маріє,

Чорний вітер з Сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він

Нашу хату!

Наш Івасик народився,

В нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Миколай поправив вуса,

Почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів

Тих, що були на війні:

Чи живий Оленки тато,

Чи поверне до села?

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

"Нова радість стала"

Эта колядка — одна из самых известных в Украине, воспевающая чудо рождения Иисуса Христа. Ее слова передают давние традиции, а мелодия стала любимой для многих поколений. Колядка символизирует радость, вдохновение и веру в чудо.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"Добрий вечір тобі"

Эта живая и энергичная песня является неотъемлемой частью рождественских традиций. Она приглашает принять участие в праздновании, передавая теплые пожелания и создавая атмосферу радости.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник — Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

"В неділю рано сонце сходило"

Эта колядка из Гуцульщины. Она сохранила древнее дохристианское основание и в то же время содержит почитание Христа, и призыв беречь древний обычай и родной язык.

***

В неділю рано сонце сходило,

Сади вишневі розвеселило.

В саду вишневім — цвіток біленький,

Ой народивси Христос маленький.

Ой чесні люди, чесна людино,

Христос родивси — весела днина.

Христос родивси — будем взнавати,

Ісусу Христу славу давати.

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Барточки срібні вгору здіймаймо.

Барточки срібні в руках вбертаймо,

Скрипочка грає — Христу співаймо.

Та й заспіваймо, гори, долини,

Шоб веселится всі полонини,

Шоб веселится рідна землиця,

Шо пустить колос жито, пшениця.

Шо пустить колос, буде пускати,

А ми будемо колідувати.

Бо колідочка — Божії слова,

То українська рідная мова.

‍

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Вкраїнськов мовов Христу співаймо.

А Ісус Христос голос почує,

Щєстє, здоровлє нам подарує.

З гори нам дано на світі жити,

Треба нам, браття, цей хрест носити.

Ці коліднички, що си зібрали,

Їх діди й мами чесно навчали.

Чесно навчали Бога взнавати,

На Різдво рано колідувати.

Ой із-за гори зійшла зірничка,

Винесли з церкви хрест колідницький.

Винесли з церкви, переступають,

Давні звичаї не покидають.

Не покидають, не буд покидати:

Позволь нам, Боже, нарік діждати,

Позволь нам, Боже, волю здобути,

Шоби цей голос ше раз почути.

"Добрий вечір, люди"

Автором этой простенькой и веселой колядки является украинская поэтесса и композитор Леся Владимировна Горова, которая родилась во Львове в 1971 году. Эту колядку легко выучить как взрослым, так и детям. Ее можно спеть друзьям или близким или отправить вместе с поздравлениями в сообщении на Рождество.

***

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

"Свята ніч, тиха ніч"

Эта колядка — международная классика, которая стала символом Рождества во многих странах мира. Песня, написанная в Австрии, является универсальным гимном праздничной ночи, наполняющая сердце миром и спокойствием. В Украине также стала популярной благодаря своей лирической и спокойной мелодии, создающей атмосферу Рождества.

***

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Гей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син.

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

"Зірка яскрава в небі тривожному"

Артистка, поэтесса и композитор Vitaliia (Виталия Грицак) презентовала собственную авторскую колядку и видеоклип к ней в 2023 году. Этой колядкой артистка показывает, как важно беречь наши традиции и передавать их следующим поколениям. Это ведь наш генетический код, отличающий нас среди других народов.

***

Зірка яскрава в небі тривожному

Вість українцю показує кожному:

Мерехтить кажучи:

"Діва на сіні вже оповила Божу дитину".

Зірці різдвяній в цім боці планети

Зовсім байдужі ворожі ракети.

Хоче наш ворог свято забрати,

Та зоря сяє ясно й завзято.

Зірка освячує Схід благодаттю

І підлягає в окопи солдатів,

Знає, як хочуть в це свято додому,

Знає, що мають кутю вони й втому.

Поки не згасла у темряві ночі,

Раптом солдат піднімає вверх очі,

Видно прохання у сильних очах:

"До перемоги світи, зірко, шлях".

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога"

Автор колядки — Петр Половко, текст наложенный на мелодию "Старый год проходит". Эта праздничная колядка воспевает Рождество Христово в условиях продолжающейся войны россии против Украины.

***

Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,

Різдво в Вифлеємі предвічного Бога.

Ослятко зігріло Його рученята,

В дітей українських — сумні оченята.

Втікає родина в Єгипет-чужину,

Лишають родини свою Україну.

Співають колядки в далекому краю

Ісусе маленький — Тебе всі благають.

Дай сили здолати нам Ірода нині,

Дай нам перемогу і мир в Україні.

Хай дзвони Софії увесь світ почує,

Вкраїна не впала, вона колядує.

"Перемогу нашу чую"

Украинцы талантливы во всем, а главное способны творить и верить в лучшее даже в самые темные времена. Эта веселая колядка является народным творчеством, она воспевает то, к чему так стремится каждый из нас — победу над врагом.

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

У теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Ранее мы делились короткими, простыми, веселыми и старинными колядками для детей всех возрастов.

Напомним, мы рассказывали, как в Украине появилась традиция колядовать, что она значит и как правильно исполнять колядки.

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