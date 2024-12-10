Подарки на Новый год 2025 по знаку Зодиака на счастье и удачу — список и советы

Подарок на Новый год по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новый год — это время приятных сюрпризов и долгожданных подарков. Конечно, на этот важный и особенный праздник нам хочется порадовать близких людей презентами, которые вызовут искренние эмоции и останутся в памяти. Один из способов сделать подарок, который принесет счастье — учесть знак Зодиака.

Какие подарки лучше всего подходят каждому представителю зодиакального круга — узнайте в нашем астрологическом прогнозе.

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Выберите знак Зодиака, чтобы узнать какой подарок принесет счастье и удачу:

Овен — абонемент в спортзал

Энергичные и активные Овны обожают движение, поэтому подарочный абонемент в спортзал станет идеальным подарком. Это также может быть абонемент на танцы, пилатес, велотренажеры и т.д. Или приятным презентом может стать спортивный инвентарь или аксессуары.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец — стильное украшение

Тельцы ценят роскошь и изящество, поэтому красивое ювелирное или дизайнерское украшение станет беспроигрышным вариантом. Такой жест не только обрадует адресата, но и подчеркнет ваше внимание к его вкусу.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы — настольная игра

Близнецы обожают интеллектуальные развлечения, так что подарок в виде настольной игры будет отличным выбором. К счастью, сейчас на рынке представлено много настольных игор от украинских компаний. Этот знак Зодиака с радостью продемонстрирует свою сообразительность в кругу друзей.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак — декор для домашнего уюта

Домашние и уютные Раки оценят аксессуары, которые украшают жилище: оригинальные или ароматические свечи, аромадифузоры, картины или пледы. Это поможет создать еще более теплую атмосферу дома.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев — сертификат в SPA-салон

Львы, привыкшие сиять, будут в восторге от сертификата в SPA-салон. Это позволит им почувствовать себя королями, восстановить силы и насладиться. Ваш подарок станет для них настоящим сюрпризом.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева — интересная книга

Для щепетильных и любознательных Дев книга станет идеальным подарком. Но следует учитывать жанр и тему, наиболее интересующих Дев. Выберите литературу, отвечающую их интересам, — они оценят ваше внимание к деталям.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы — стильный декор для интерьера

Весы любят эстетику и гармонию, поэтому текстиль, вазы или оригинальные элементы декора станут для них приятным сюрпризом.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион — роскошный парфюм

Изящные Скорпионы обладают острым чувством стиля, поэтому элитный парфюм — это подарок, который точно не оставит их равнодушными. А главное, каждый раз нанося его на тело, они будут вспоминать о вас.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец — набор для отдыха на природе

Любители путешествий и приключений, Стрельцы оценят подарки для кемпинга или пикников. Это могут быть термосы, портативные грили, спальные мешки, палатка или даже туристическое снаряжение.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог — стильная канцелярия

Для деловых Козерогов выберите качественный дневник, брендовую ручку или аксессуары для офиса. Они оценят практичность и солидность подобных подарков.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей — билет на яркое мероприятие

Водолеям важно получать новые впечатления, именно это заряжает их на успех. Поэтому билет на концерт, спектакль или интересное событие станет для них идеальным вариантом. Также можно презентовать подарочный сертификат на впечатление: авиасимулятор, картинг, VR-квест, какой-нибудь мастер-класс и т.д.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы — подарок с сюрпризом

Для Рыб отличным подарком станет нечто оригинальное: ночник-проектор, аксессуары на фантастическую тематику или предметы релакса. Они любят креативные идеи и ценят внимание.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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