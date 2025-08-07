Гороскоп удачи на август 2025 — какие дни будут счастливыми для каждого знака Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Август обещает сюрпризы каждому знаку Зодиака. Последний месяц лета подарит особые дни удачи, которые могут принести уникальные шансы, яркие знакомства, прорыв в делах, позитивные изменения, душевную гармонию. Астрологи определили даты, когда каждый представитель зодиакального круга сможет почувствовать вдохновение, силу и поддержку Вселенной.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН делится гороскопом счастливых дней августа 2025 года для каждого знака Зодиака.

Овен

Овен

21 августа — день, который принесет тепло в отношения. Даже мелочь от близкого человека отзовется в сердце.

Телец

10 августа — пришло время поставить точку в старой истории. Наконец появится возможность расслабиться.

— пришло время поставить точку в старой истории. Наконец появится возможность расслабиться. 28 августа — важные мелочи сойдутся в большую картину успеха. Возможно приятное расширение вашего круга общения.

Близнецы

17 августа — волна вдохновения откроет необычные решения и приведет к творческому прорыву.

Рак

8 августа — время теплых разговоров и примирения. Если в отношениях было напряжение — именно этот день все исправит.

— время теплых разговоров и примирения. Если в отношениях было напряжение — именно этот день все исправит. 23 августа — хорошие новости в финансах или любви придадут вам уверенности.

Лев

12 августа — не бойтесь быть в центре внимания. Возможна встреча с человеком, который изменит ваше будущее.

— не бойтесь быть в центре внимания. Возможна встреча с человеком, который изменит ваше будущее. 27 августа — импровизация сработает лучше плана. Смело пробуйте новое — результат удивит.

Дева

19 августа — поддержка придет оттуда, откуда не ждали. Не игнорируйте советы — они действительно полезны.

Весы

24 августа — новый шанс, который откроет двери в счастливое будущее.

Скорпион

9 августа — ваша интуиция будет острой. Доверяйте себе и выиграете.

— ваша интуиция будет острой. Доверяйте себе и выиграете. 29 августа — энергетический перелом: закроете старое и откроете новое. Это будет важный шаг в будущее.

Стрелец

20 августа — вы услышите нужного человека или узнаете что-то важное, что откроет новые перспективы.

Козерог

7 августа — день стабильности и уверенности. Удастся наконец решить то, что долго висело в воздухе.

— день стабильности и уверенности. Удастся наконец решить то, что долго висело в воздухе. 25 августа — завершение сложного проекта. Ваша настойчивость будет оценена по достоинству.

Водолей

11 августа — риск будет оправданным. Внезапный поворот событий выведет вас на новый уровень.

— риск будет оправданным. Внезапный поворот событий выведет вас на новый уровень. 22 августа — хороший день для совместной работы, сделок или создания новых партнерств.

Рыбы

16 августа — слова, услышанные в этот день, могут вдохновить на большое изменение. Не игнорируйте знаки.

