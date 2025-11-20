Какие знаки Зодиака получат ключи от счастья после новолуния 20 ноября 2025

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние в Скорпионе всегда приносит глубокие внутренние изменения, но в этот раз его сила будет ощущаться особенно сильно. Астрологи предупреждают: новая Луна 20 ноября готовит внезапные повороты судьбы, открытие новых путей и освобождение от того, что давно давило. Именно в такие моменты в жизнь приходит настоящее счастье. После этого астрологического события многие получат шанс оставить в прошлом страхи, обиды и старые сценарии. Но пять знаков Зодиака станут настоящими счастливчиками — их ждет новая энергия, вдохновение и долгожданный прорыв.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака получат ключи от счастья после новолуния 20 ноября.

Скорпион

Для Скорпионов это новолуние — полноценное перерождение. Вы давно чувствовали, что стоите на пороге больших перемен, но не могли понять, в какую сторону двигаться. После 20 ноября внутренние сомнения развеются, а вместо них появится ясность и новые силы. Вы уйдете от старых эмоциональных долгов, освободитесь от давления прошлого и создадите пространство для счастья. Уран поможет получить неожиданные предложения, новые знакомства или вдохновение, которое перевернет все ваше видение будущего.

Телец

Энергия молодой Луны резко подсветит сферу отношений. Вы можете наконец получить ответ на вопрос, который давно не давал покоя. Честный разговор, неожиданное признание или даже изменение статуса отношений станут тем толчком, который откроет путь к внутренней гармонии и настоящему счастью. Уран в вашем знаке принесет события, которые вы не сможете проигнорировать. После 20 ноября в вашей жизни появится баланс, которого вы так долго ждали, а вместе с ним — глубокое, стабильное удовлетворение от жизни и людей рядом.

Водолей

Для Водолеев молодая Луна станет точкой профессионального роста. После 20 ноября вы получите шанс изменить направление в профессиональной деятельности, заявить о себе или начать дело, которое давно казалось недостижимым. Плутон в вашем знаке усиливает решительность, а Уран открывает неожиданные двери именно тогда, когда вы готовы к росту. Чувство радости и правильного выбора придет сразу после первых шагов. Ваше счастье — в свободе и новых горизонтах, и именно это вам и подарит новолуние.

Рак

Для Раков молодая Луна откроет пространство творчества, вдохновения и любви. Вы давно хотели ощутить легкость и внутреннюю радость, и теперь это наконец-то станет возможным. После 20 ноября вы почувствуете, как возвращается вера в собственные силы, появятся новые идеи, возможности самореализации и даже романтические сюрпризы. Уран поможет разрушить внутренние барьеры, которые не давали вам открыться жизни. Вы почувствуете счастье в маленьких вещах и больших победах, которые только начинают формироваться.

Козерог

Молодая Луна подсветит ваши мечты и круг общения. Вы можете неожиданно встретить человека, который поможет реализовать давно задуманную идею, или получите новое направление, которое переведет вас на другой уровень. После 20 ноября в вашу жизнь ворвется ощущение, что все начинает складываться правильно. Вы станете более открытыми, найдете союзников и поддержку, а главное — поймете, что счастье не где-то далеко, а уже рядом.

