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С Днем Ильи 2026: красивые открытки и душевные пожелания имениннику

20 июля 2026 07:11
Икона пророка Ильи, женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новости.LIVE
Илона Мазур
Редактор

Православные верующие в Украине чтят память святого пророка Ильи сегодня, 20 июля. В этот день принято делиться теплыми пожеланиями. И обязательно поздравляют с именинниками мужчин, носящих это сильное и красивое имя.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с Днем ангела Ильи в красивых открытках, искренней прозе и стихах.

Как красиво поздравить с Днем ангела Ильи в 2026 году

Искренне поздравляю тебя, Илья, с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия, мудрости, терпения и искренней веры.

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Открытки с Днем ангела Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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З іменинами вітаємо щиро,
Бажаємо радості, щастя і миру.
Хай Ангел крилом від біди захищає,
А серце любов'ю Господь наповняє.
Нехай кожен день буде світлим і добрим,
Натхнення дарує на справи хоробрі.
Хай успіх супроводжує знову і знов,
А поруч живуть доброта і любов.

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Открытки с Днем ангела Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Желаю, чтобы пророк Илья оберегал тебя от невзгод, вдохновлял на добрые поступки, а предстоящая осень была щедрой, яркой и наполненной приятными событиями. С Днем ангела!

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Ілле, сьогодні твоє свято,
Нехай щасливих днів буде багато.
Хай друзі щиро поважають,
А рідні завжди надихають.
Нехай здійсняться всі надії,
Збуваються великі мрії.
Здоров'я, радості, добра,
І щедрих Божих благ щодня.

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Открытки с Днем ангела Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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С именинами, Илья! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, поддержит в сложные моменты. Желаю, чтобы он придавал тебе сил и помогал преодолевать все трудности.

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З Днем ангела, Ілле, вітаю,
Добра і радості бажаю.
Хай Ангел поруч завжди йде,
Від бід і смутку відведе.
Нехай здоров'я не підводить,
У серці щастя хай знаходить.
Любові, миру і тепла,
Щоб доля світлою була.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем пророка Ильи, которыми стоит поделиться с близкими.

Также узнайте, что категорически нельзя делать в День Ильи 20 июля, чтобы не навлечь на себя беду.