С Днем Ильи 2026: красивые открытки и душевные пожелания имениннику

Икона пророка Ильи, женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новости.LIVE

Илона Мазур Редактор

Православные верующие в Украине чтят память святого пророка Ильи сегодня, 20 июля. В этот день принято делиться теплыми пожеланиями. И обязательно поздравляют с именинниками мужчин, носящих это сильное и красивое имя.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с Днем ангела Ильи в красивых открытках, искренней прозе и стихах.

Как красиво поздравить с Днем ангела Ильи в 2026 году

Искренне поздравляю тебя, Илья, с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия, мудрости, терпения и искренней веры.

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Открытки с Днем ангела Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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З іменинами вітаємо щиро,

Бажаємо радості, щастя і миру.

Хай Ангел крилом від біди захищає,

А серце любов'ю Господь наповняє.

Нехай кожен день буде світлим і добрим,

Натхнення дарує на справи хоробрі.

Хай успіх супроводжує знову і знов,

А поруч живуть доброта і любов.

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Открытки с Днем ангела Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Желаю, чтобы пророк Илья оберегал тебя от невзгод, вдохновлял на добрые поступки, а предстоящая осень была щедрой, яркой и наполненной приятными событиями. С Днем ангела!

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Ілле, сьогодні твоє свято,

Нехай щасливих днів буде багато.

Хай друзі щиро поважають,

А рідні завжди надихають.

Нехай здійсняться всі надії,

Збуваються великі мрії.

Здоров'я, радості, добра,

І щедрих Божих благ щодня.

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Открытки с Днем ангела Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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С именинами, Илья! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, поддержит в сложные моменты. Желаю, чтобы он придавал тебе сил и помогал преодолевать все трудности.

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З Днем ангела, Ілле, вітаю,

Добра і радості бажаю.

Хай Ангел поруч завжди йде,

Від бід і смутку відведе.

Нехай здоров'я не підводить,

У серці щастя хай знаходить.

Любові, миру і тепла,

Щоб доля світлою була.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем пророка Ильи, которыми стоит поделиться с близкими.

Также узнайте, что категорически нельзя делать в День Ильи 20 июля, чтобы не навлечь на себя беду.