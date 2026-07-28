Полнолуние в знаке Водолея 29 июля 2026: чего опасаться и что сделать для привлечения успеха

Полнолуние, красивая девушка. Коллаж: Новости.LIVE

Одним из самых ярких астрологических событий лета 2026 года станет июльское полнолуние в знаке Водолея. Астрологи говорят, что оно не только завершит очередной лунный цикл, но и принесет важные озарения и жизненные перемены. А главными темами станут свобода, отношения и личные мечты.

Новости.LIVE со ссылкой на Medium рассказывают, что принесет полнолуние 29 июля, чего лучше избегать и какие ритуалы помогут привлечь в жизнь успех и удачу.

Когда наступит полнолуние в июле 2026 года: точное время

Полнолуние наступит 29 июля в 17:35 по киевскому времени. В этот момент Луна будет находиться в знаке Водолея, а Солнце — в знаке Льва. Такая астрологическая оппозиция традиционно освещает то, что было скрыто и оставалось непонятным.

Как полнолуние в Водолее 29 июля повлияет на жизнь

Это полнолуние для многих может оказаться чрезвычайно эмоциональным и непредсказуемым. Водолей принесет перемены благодаря новым мыслям, неожиданным решениям и переоценке собственной жизни. После этого полнолуния многие люди могут изменить свои взгляды на жизнь, дружбу, карьеру или собственное будущее.

Астрологи отмечают, что на этот раз энергию полнолуния усиливают сразу несколько важных планет. Юпитер в Льве придает масштабность всем событиям. Уран в Близнецах усиливает силу слова. Нептун, находящийся в ретроградном движении, заставит ещё раз пересмотреть старые мечты и цели. Некоторые планы могут утратить актуальность. Ретроградный Плутон в Водолее поможет вернуть контроль над жизнью.

В то же время после завершения ретроградного Меркурия продолжается его так называемая «теневая фаза» (до 6 августа). Из-за этого возможны недоразумения, путаница в документах, неправильная интерпретация слов и эмоциональные решения.

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Водолей

Это будет одно из самых важных полнолуний года для вас. Может завершиться длительный жизненный этап. Вы по-другому посмотрите на себя, свои желания и будущее. Наступает время перестать соответствовать чужим ожиданиям.

Лев

Основные изменения коснутся отношений. Полнолуние способно показать, кто действительно рядом с вами, а какие связи уже давно исчерпали себя.

Скорпион

Особое внимание будет приковано к теме дома, семьи и работы. Устаревшие модели поведения больше не будут работать.

Телец

Для вас полнолуние станет проверкой на готовность к переменам. Могут измениться профессиональные планы или жизненные приоритеты.

Чего ждать другим знакам Зодиака

Овен может завести новые знакомства или пересмотреть круг общения.

Близнецы получат мощный импульс к обучению, путешествиям и новым идеям.

Рак переосмыслит финансовые вопросы, доверие и общие ресурсы, отпустит старые обиды.

Дева обратит внимание на здоровье, режим дня и повседневные привычки.

Весы могут испытать настоящее творческое вдохновение или важные изменения в личной жизни.

Стрелец получит шанс разрешить давний конфликт или провести разговор, который давно откладывался.

Козерог пересмотрит своё отношение к деньгам, собственной ценности и карьерным перспективам.

Рыбы захотят больше тишины и отдыха.

Что стоит сделать во время полнолуния

Полнолуние в Водолее хорошо подходит для того, чтобы честно взглянуть на свою жизнь и определить, что больше не приносит пользы.

Благоприятно 29 июля:

завершать старые дела;

анализировать собственные цели;

записывать новые идеи и мысли;

проводить генеральную уборку;

очищать цифровое пространство — удалять ненужные файлы, старые письма или фотографии;

больше общаться с людьми, которые вас поддерживают;

заниматься медитацией, йогой;

проводить время на природе.

Чего нельзя делать во время июльского полнолуния

Из-за сильного эмоционального фона астрологи советуют не торопиться с решениями. В этот день нельзя:

принимать важные решения под влиянием эмоций;

провоцировать конфликты;

давать необдуманные обещания;

обижаться;

переутомляться;

игнорировать собственное эмоциональное состояние;

слишком доверять слухам или непроверенной информации, ведь теневая фаза Меркурия еще может вызывать путаницу.

Ритуалы на полнолуние в Водолее

Многие духовные практики связывают полнолуние с очищением, благодарностью и внутренней перезагрузкой. Научных доказательств эффективности таких ритуалов нет, однако для многих людей они являются способом сосредоточиться на собственных целях и переживаниях.

Запишите то, что хотите оставить в прошлом

Возьмите лист бумаги и запишите привычки, страхи или ситуации, которых больше не хотите в своей жизни. После этого бумагу можно порвать или безопасно сжечь, если это позволяют условия, символически прощаясь с прошлым.

Озвучьте свои намерения

Поскольку Водолей относится к воздушной стихии, астрологи советуют озвучивать свои желания вслух. Можно также записать аффирмации или планы на ближайшие месяцы.

Например:

Я открываюсь новым возможностям.

Я отпускаю то, что больше не приносит пользы.

Я окружаю себя людьми, которые меня поддерживают.

Я уверенно движусь к своим целям.

Практика благодарности

Перед сном запишите как минимум пять вещей, за которые вы благодарны. Такая простая практика помогает переключить внимание с проблем на достижения и положительные моменты жизни.

Медитация или прогулка

Если будет возможность, проведите немного времени на свежем воздухе или посвятите 10–15 минут спокойной медитации. Это поможет привести мысли в порядок и завершить месячный цикл с ощущением внутреннего равновесия.

Очищение пространства

Приберитесь в доме, проветрите комнаты, наведите порядок на рабочем месте или удалите цифровой беспорядок на телефоне и компьютере. Символическое очищение пространства многие используют как способ настроиться на новый этап.

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