Повня у Водолії 29 липня 2026: чого остерігатися та що зробити, щоб привабити успіх

Повний Місяць, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Однією з найяскравіших астрологічних подій літа 2026 стане липнева повня у Водолії. Астрологи кажуть, вона не лише завершить черговий місячний цикл, а й принесе важливі усвідомлення та життєві зміни. А головними темами стануть свобода, стосунки та особисті мрії.

Новини.LIVE з посиланням на Medium розповідає, що принесе повний Місяць 29 липня, чого краще уникати та які ритуали допоможуть привабити у життя успіх і удачу.

Коли настане повня у липні 2026 року: точний час

Повня настане 29 липня о 17:35 за київським часом. У цей момент Місяць перебуватиме у знаку Водолія, а Сонце — у Леві. Така астрологічна опозиція традиційно висвітлює те, що було прихованим й залишалося незрозумілим.

Як повня у Водолії 29 липня вплине на життя

Ця повня для багатьох може виявитися надзвичайно емоційною та непередбачуваною. Водолій принесе зміни через нові думки, несподівані рішення та переоцінку власного життя. Після цієї повні багато людей можуть змінити свої погляди на життя, дружбу, кар'єру або власне майбутнє.

Астрологи зазначають, що цього разу енергію повні підсилюють одразу кілька важливих планет. Юпітер у Леві додає масштабності всім подіям. Уран у Близнюках посилює силу слова. Нептун, який перебуває у ретроградному русі, змусить ще раз переглянути старі мрії та цілі. Деякі плани можуть втратити актуальність. Ретроградний Плутон у Водолії допоможе повернути контроль над життям.

Водночас після завершення ретроградного Меркурія триває його так звана "тіньова фаза" (до 6 серпня). Через це можливі непорозуміння, плутанина в документах, неправильне трактування слів та емоційні рішення.

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Водолій

Це буде одна з найважливіших повень року для вас. Може завершитися тривалий життєвий етап. Ви інакше подивитеся на себе, свої бажання та майбутнє. Настає час перестати відповідати чужим очікуванням.

Лев

Основні зміни торкнуться стосунків. Повний Місяць здатен показати, хто дійсно поруч із вами, а які зв'язки вже давно вичерпали себе.

Скорпіон

Особлива увага буде прикута до теми дому, сім'ї та роботи. Застарілі моделі поведінки більше не працюватимуть.

Телець

Для вас повня стане перевіркою на готовність до змін. Можуть змінитися професійні плани або життєві пріоритети.

Що чекати іншим знакам Зодіаку

Овен може отримати нові знайомства або переглянути коло спілкування.

Близнюки отримають потужний поштовх до навчання, подорожей та нових ідей.

Рак переосмислить фінансові питання, довіру та спільні ресурси, відпустить старі образи.

Діва зверне увагу на здоров'я, режим дня та щоденні звички.

Терези можуть пережити справжнє творче натхнення або важливі зміни в особистому житті.

Стрілець отримає шанс вирішити давній конфлікт або провести розмову, яка давно відкладалася.

Козеріг перегляне ставлення до грошей, власної цінності та кар'єрних перспектив.

Риби захочуть більше тиші та відпочинку.

Що варто зробити під час повні

Повний Місяць у Водолії добре підходить для того, щоб чесно подивитися на своє життя й визначити, що більше не приносить користі.

Сприятливо 29 липня:

завершувати старі справи;

аналізувати власні цілі;

записувати нові ідеї та думки;

проводити генеральне прибирання;

очищати цифровий простір — видалити непотрібні файли, старі листи чи фотографії;

більше спілкуватися з людьми, які вас підтримують;

займатися медитацією, йогою;

проводити час на природі.

Що не можна робити під час липневого повного Місяця

Через сильний емоційний фон астрологи радять не поспішати з рішеннями. У цей день не можна:

приймати важливі рішення під впливом емоцій;

провокувати конфлікти;

давати необдумані обіцянки;

ображатися;

перевтомлюватися;

ігнорувати власний емоційний стан;

надто довіряти чуткам або неперевіреній інформації, адже тіньова фаза Меркурія ще може спричиняти плутанину.

Ритуали на повню у Водолії

Багато духовних практик пов'язують повню з очищенням, вдячністю та внутрішнім перезавантаженням. Наукових доказів ефективності таких ритуалів немає, однак для багатьох людей вони є способом зосередитися на власних цілях і переживаннях.

Запишіть те, що хочете залишити в минулому

Візьміть аркуш паперу та запишіть звички, страхи або ситуації, яких більше не хочете у своєму житті. Після цього папір можна порвати або безпечно спалити, якщо це дозволяють умови, символічно прощаючись із минулим.

Промовте свої наміри

Оскільки Водолій належить до повітряної стихії, астрологи радять озвучувати свої бажання вголос. Можна також записати афірмації чи плани на найближчі місяці.

Наприклад:

Я відкриваюся новим можливостям.

Я відпускаю те, що більше не приносить користі.

Я оточую себе людьми, які мене підтримують.

Я впевнено рухаюся до своїх цілей.

Практика вдячності

Перед сном запишіть щонайменше п'ять речей, за які ви вдячні. Така проста практика допомагає переключити увагу з проблем на досягнення та позитивні моменти життя.

Медитація або прогулянка

Якщо буде можливість, проведіть трохи часу на свіжому повітрі або присвятіть 10–15 хвилин спокійній медитації. Це допоможе впорядкувати думки та завершити місячний цикл із відчуттям внутрішньої рівноваги.

Очищення простору

Приберіть у домі, провітріть кімнати, розберіть робоче місце або видаліть цифровий безлад на телефоні й комп'ютері. Символічне очищення простору багато хто використовує як спосіб налаштуватися на новий етап.

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