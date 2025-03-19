Ретроградный Меркурий 2025 — какие знаки Зодиака рискуют потерять работу

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, который начался 15 марта и продлится до 7 апреля, будет существенно влиять на коммуникации, финансы и карьеру. Возрастет риск неправильных решений, конфликтов и путаницы в делах. Если большинство представителей зодиакального круга смогут выдержать этот удар, то для трех знаков Зодиака период может оказаться фатальным.

Кто из знаков Зодиака рискует в период ретроградного Меркурия потерять работу и загубить карьеру, узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Близнецы

Близнецам придется быть особенно внимательными в рабочих вопросах. Ваша репутация может оказаться под угрозой из-за опрометчивых слов или действий. Риск конфликтов с коллегами и руководством будет высоким, поэтому важно не позволять эмоциям брать верх, не допускать ошибок и выполнять все задачи вовремя.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Дева

Девы могут столкнуться с недоразумением в коллективе или проблемами в ведении бизнеса. Важно пересмотреть незавершенные дела и избегать конфликтов. Ретроградный Меркурий может вызвать путаницу в переговорах, поэтому будьте четкими в высказываниях. Если вам удастся навести порядок в рабочих вопросах, этот период может принести не только трудности, но и новые возможности.

Знак Зодиака Девы. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбы почувствуют желание смело заявить о себе в карьере, но могут столкнуться с критикой. Важно не принимать ее слишком близко к сердцу, а сделать выводы и усовершенствовать свои навыки. В этот период лучше избегать импульсивных решений и не начинать новых проектов. Вместо этого займитесь обучением, повышением квалификации и самоанализом. Это поможет вам выйти из испытаний еще сильнее и увереннее в своем профессиональном будущем.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, ранее мы писали, какому знаку Зодиака стоит ждать судьбоносного послания от Вселенной 19 марта.

Также мы рассказывали, каким знакам Зодиака ждать удачи в ретроградный Меркурий.