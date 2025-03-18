Ретроградный Меркурий 2025 — какому знаку Зодиака ждать радикальных изменений

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, который продлится с 15 марта по 9 апреля, будет одним из самых мощных астрологических периодов, что безусловно повлияет на все знаки Зодиака. Однако один представитель зодиакального круга почувствует это влияние больше всего. Он окажется в эпицентре космических изменений, которые перевернут его жизнь с ног на голову.

Как ретроградный Меркурий изменит жизнь этого знака Зодиака, читайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Именно для Скорпионов этот период будет невероятно насыщенным на события. Если вы давно чувствовали, что застряли в рутине или идете не тем путем, Вселенная наконец-то даст вам знак. Работа, отношения, даже мировоззрение — все может кардинально изменится.

В финансовой сфере возможны внезапные расходы, но они станут толчком к поиску новых источников дохода. Некоторые из Скорпионов могут неожиданно сменить профессию или даже переехать в другой город или страну из-за смены работы.

Астрологи не исключают, что могут появиться неожиданные новости, которые повлияют на личную жизнь. Что касается мировоззрения, ретроградный Меркурий заставит пересмотреть свои жизненные ценности. Вы можете осознать, что ваши приоритеты больше не соответствуют вашим истинным желаниям.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Астрологи советуют Скорпионам в период с 15 марта по 7 апреля особенно серьезно относиться к своим чувствам и контролировать негативные эмоции. Импульсивность может сыграть злую шутку.

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