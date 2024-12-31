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Поздравления с Новым годом 2025 — лучшие праздничные открытки

31 декабря 2024 00:13
Светлана Конюшенко - Редактор
С Новым годом 2025 — лучшие открытки и поздравления с праздником
Друзья празднуют Новый год. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Праздничная магия Нового года 2025 уже на пороге! Это время теплых пожеланий, искренних благодарностей, ярких эмоций и лучших поздравлений для тех, кого мы любим и уважаем. Подарите радость своим родным, друзьям и знакомым, отправив им особую новогоднюю открытку.

Новини.LIVE подготовили для Вас лучшие, яркие открытки и картинки с Новым годом 2025, которые создадут атмосферу уюта, счастья и праздничного чуда.

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В нашей подборке вы найдете особые новогодние поздравления для военных, родителей, детей, любимых, друзей и знакомых.

Открытки с Новым годом 2025 для военного ВСУ

Поддержите наших защитников и защитниц искренними словами благодарности и пожеланиями мира, силы и уюта в праздничное время. А также отправьте им красивую открытку. А главное, не забывайте помогать и донатить ВСУ.

 

Открытки с Новым годом 2025 для военного ВСУ
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Новым 2025 годом — открытки для военного.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым 2025 годом для защитников и защитниц
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для мамочки

Согрейте сердце мамы теплыми словами, поблагодарите ее за любовь и поддержку, пожелав ей здоровья и счастья в новом году. А яркая открытка дополнит ваши искренние слова.

 

Открытки с Новым годом 2025 для мамочки
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравление с Новым годом 2025 для мамочки
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Как поздравить маму с Новым годом 2025: открытки
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для отца

Подарите отцу гордость и улыбку, выразив благодарность за его мудрость, заботу и вдохновляющую силу.

 

Открытки с Новым годом 2025 для отца
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Красивые поздравления для папы на Новый год 2025
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для брата

Пусть ваши поздравления для брата будут веселыми, стильными и полными братской любви и поддержки.

 

Открытки с Новым годом 2025 для брата
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для сестры

Порадуйте сестру красивыми словами, пожелайте ей новых свершений, любви и вдохновения в 2025 году.

 

Как поздравить сестру с Новым 2025 годом: открытки
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Новым 2025 годом для сестры в открытках.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025 для сестры
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для дочери

Откройте ваше сердце для нежных слов. Пожелайте вашей дочери счастливых моментов.

 

Поздравления с Новым 2025 годом для дочери: открытки.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025 для дочери
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Прикольные открытки для дочери с Новым годом 2025
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для сына

Поздравьте сына словами гордости и пожелайте ему новых достижений, удачи и радости в праздничный период.

 

Поздравления с Новым годом 2025 — открытки для сына
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025 для сына
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для любимого

Наполните ваши поздравления любовью, романтикой и теплыми пожеланиями, которые останутся в вашем любящем сердце.

 

Поздравления с Новым годом 2025 для любимого: открытки.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025 для любимого
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для любимой

Удивите свою избранницу чувственными словами, которые подарят ей чувство счастья и заботы.

 

Открытки с Новым годом 2025 для любимой
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для подруги

Поддержите дружескую атмосферу яркими поздравлениями, которые заставят вашу подругу улыбаться даже в холодный зимний вечер.

 

Открытки с Новым годом 2025 для подруги.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025 для подруги.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Прикольные открытки для подруги с Новым годом 2025
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для друга

Сделайте акцент на дружбе и пожеланиях радости, вдохновения и приключений, ожидающих вашего друга в новом году.

 

Открытки с Новым годом 2025 для друга
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для близкого человека

Не забудьте о тех, кто всегда рядом. Пожелайте им тепла, счастья и всех благ в 2025 году.

 

С Новым годом 2025: поздравления для близких в открытках
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025 для близкого человека
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2025 для знакомых

Сдержанные, но приятные пожелания сделают ваши новогодние открытки универсальными для тех, с кем вы поддерживаете хорошие отношения.

 

Открытки с Новым годом 2025 для знакомых
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
С Новым годом 2025 – лучшие открытки и поздравления с праздником
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2025
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Патриотические открытки с Новым 2025 годом

Наполните поздравление духом гордости и благодарности за нашу страну! Патриотические открытки станут прекрасным способом пожелать мира, силы и процветания Украине, а также выразить поддержку тем, кто защищает нашу независимость. Сделайте праздничный акцент на единстве, мужестве и вере в лучшее будущее для нашего народа.

 

Патриотические открытки с Новым 2025 годом
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с Новым 2025: патриотические открытки
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE
Красивые патриотические открытки к Новому 2025 году.
Открытки с Новым 2025 годом. Коллаж: Новини.LIVE

Пусть эти открытки станут приятной неожиданностью и принесут улыбки в жизнь ваших близких. Встречаем 2025 год вместе, даря тепло и вдохновение!

Ранее мы публиковали новый календарь государственных, профессиональных и международных праздников на январе 2025 года.

Также предлагаем узнать, как правильно сформулировать и загадать желания на Новый 2025 год.

поздравления открытки пожелания праздник Новый год 2025

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00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

30 декабря 2025

23:54 Графики на 31 декабря — будет ли Новый год в Украине со светом

23:52 В Барселоне во второй раз за 2024 год умер легендарный футболист

23:50 На Львовщине подсчитали количество попыток пересечения КПП за год

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