С 8 марта, дорогие защитницы — красивые поздравления, открытки для женщин из ВСУ

Украинская защитница и красные тюльпаны. Фото: коллаж Новини.LIVE

Не секрет, что восьмого марта мы отмечаем Международный женский день, который касается не только обычных женщин, но и тех, кто служит в ВСУ. Поэтому мы рассказываем, как можно искренне и от всего сердца поздравить женщин, которые сейчас защищают нашу страну, с этим замечательным весенним днем.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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В этот прекрасный день весны мы поздравляем всех женщин, которые прямо сейчас защищают Украину от российской армии, с праздником восьмого марта! Пусть они все вернутся домой целыми и невредимыми, а главное — с победой!

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Дорогие женщины-военные, от всего сердца поздравляем вас с праздником весны! Желаем вам крепкого здоровья, женского счастья, успехов, удачи и главное — мира! Пусть сослуживцы ценят вас и уважают, а ваш карьерный путь будет долгим и светлым! Мы благодарны вам за ваш героизм и храбрость! С Международным женским днем!

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По случаю этого замечательного весеннего праздника поздравляем вас, дорогие защитницы! Желаем вам светлой весны и победы! Пусть ваша сила духа всегда будет непоколебимой, а ваша храбрость одолеет любых врагов! Поздравляем вас с восьмым марта, с Международным женским днем!

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Сегодня, когда враги беспощадно уничтожают нашу страну, ты стойко и храбро стоишь на защите Украины! Поэтому я хочу поздравить тебя с Международным женским днем! Пусть эта весна принесет тебе самые светлые моменты, а у врага "дрожат коленки" от твоего взгляда! Желаю тебе крепкого здоровья, сил и мирного неба над головой. С восьмым марта тебя!

Поздравления с восьмым марта защитницам в открытках

Поздравление защитницам с 8 марта. Фото: Новини.LIVE

Поздравление защитницам с 8 марта. Фото: Новини.LIVE

Поздравление защитницам с 8 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, что можно подарить жене в Международный женский день.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя дарить на восьмое марта.

Также мы сообщали о том, что интересного можно подарить своей бабушке на восьмое марта.