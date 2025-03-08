З 8 березня, любі захисниці — красиві привітання, листівки для жінок із ЗСУ

Українська захисниця і червоні тюльпани. Фото: колаж Новини.LIVE

Не секрет, що восьмого березня ми відмічаємо Міжнародний жіночий день, який стосується не лише звичайних жінок, а й тих, хто служить в ЗСУ. Тож ми розповідаємо, як можна щиро і від усього серця привітати жінок, які зараз боронять нашу країну, із цим чудовим весняним днем.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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У цей прекрасний день весни ми вітаємо всіх жінок, які просто зараз захищають Україну від російської армії, зі святом восьмого березня! Нехай вони всі повернуться додому цілими і неушкодженими, а головне — з перемогою!

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Любі жінки-військові, від усього серця вітаємо вас зі святом весни! Бажаємо вам міцного здоров’я, жіночого щастя, успіхів, удачі та головне — миру! Нехай товариші по службі цінують вас і поважають, а ваш кар’єрний шлях буде довгим і світлим! Ми вдячні вам за ваш героїзм і хоробрість!З Міжнародним жіночим днем!

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З нагоди цього чудового весняного свята вітаємо вас, любі захисниці! Бажаємо вам світлої весни і перемоги! Нехай ваша сила духу завжди буде непохитною, а ваша хоробрість здолає будь-яких ворогів! Вітаємо вас із восьмим березня, з Міжнародним жіночим днем!

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Сьогодні, коли вороги нещадно знищують нашу країну, ти стійко і хоробро стоїш на захисті України! Тому я хочу привітати тебе з Міжнародним жіночим днем! Нехай ця весна принесе тобі найсвітліші моменти, а у ворога "тремтять коліна" від твого погляду! Бажаю тобі міцного здоров’я, сил і мирного неба над головою. З восьмим березня тебе!

Привітання з восьмим березня захисницям у листівках

Привітання захисницям з 8 березня. Фото: Новини.LIVE

Привітання захисницям з 8 березня. Фото: Новини.LIVE

Привітання захисницям з 8 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати дружині в Міжнародний жіночий день.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна дарувати на восьме березня.

Також ми повідомляли про те, що цікавого можна подарувати своїй бабусі на восьме березня.