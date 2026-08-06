Преображение Господне 2026: что нельзя делать в праздник 6 августа

Верующие в церкви в праздник Преображения Господне. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом, является одним из важнейших праздников церковного календаря. Для миллионов верующих этот день имеет особое духовное значение, ведь он напоминает о силе веры и молитвы. 6 августа многие украинцы отправляются в храмы, чтобы принять участие в богослужении и освятить первые плоды нового урожая. Вместе с тем с этим праздником связаны определенные запреты.

Новини.LIVE рассказывают, чего нельзя делать в Преображение Господне и что стоит знать об этом празднике.

Преображение Господне 2026: история великого церковного праздника

Преображение Господне относится к двенадцати великим церковным праздникам. Его события описаны в Евангелии. Согласно библии, незадолго до своих страданий Христос взошел на гору вместе с тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы Его лицо озарилось неземным светом, а одежда стала ослепительно белой. Рядом появились пророки Моисей и Илья, а голос с небес сказал: "Это Сын Мой Возлюбленный. Его слушайте". Это событие открыло апостолам истинную божественную сущность Иисуса Христа и укрепило их веру перед грядущими испытаниями.

В чем заключается духовный смысл Преображения Господня

Главный смысл праздника состоит не только в упоминании о евангельском чуде. Преображение Господне напоминает каждому христианину о необходимости духовного роста и искреннего покаяния. День призывает больше времени посвятить молитве и добрым делам.

Чего нельзя делать в день Преображения Господня 6 августа 2026

Чтобы провести этот день в мире и духовном покое, священнослужители призывают верующих соблюдать определенные запреты. В день Преображения Господня нельзя:

ругаться;

ругаться;

оскорблять других;

завидовать;

распространять сплетни;

желать кому-то зла;

жаловаться на судьбу или впадать в отчаяние;

посвящать день генеральной уборке, ремонту, шитью, вязанию или другим трудоемким домашним делам, если их можно отложить;

устраивать шумные гуляния, вечеринки или чрезмерные развлечения;

злоупотреблять алкоголем;

нарушать пост, ведь праздник приходится на период Успенского поста.

Можно ли ходить на кладбище в Преображение Господне

Многие украинские семьи после праздничного богослужения посещают могилы своих родных. Такая традиция сохранилась в отдельных регионах Украины и не запрещается.

Однако священнослужители подчеркивают, что оставлять на могилах освященные яблоки, другие продукты или еду не следует. Церковь объясняет, что такая практика имеет народное, а не христианское происхождение.

Вместо этого при посещении кладбища рекомендуется:

помолиться за упокой душ умерших;

зажечь свечу или лампадку;

вспомнить близких добрым словом;

по возможности сделать милостыню или помочь тем, кто в этом нуждается, в память о покойных.

Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на Яблочный Спас и как провести праздник.

Напомним, мы писали, какие продукты нельзя освящать в Преображение Господне.

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