Церковный праздник 6 августа 2026: что нельзя делать в день Преображения Господня

Преображение Господне 2026: что нельзя делать в праздник 6 августа
Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом, является одним из важнейших праздников церковного календаря. Для миллионов верующих этот день имеет особое духовное значение, ведь он напоминает о силе веры и молитвы. 6 августа многие украинцы отправляются в храмы, чтобы принять участие в богослужении и освятить первые плоды нового урожая. Вместе с тем с этим праздником связаны определенные запреты.
Новини.LIVE рассказывают, чего нельзя делать в Преображение Господне и что стоит знать об этом празднике.
Преображение Господне 2026: история великого церковного праздника
Преображение Господне относится к двенадцати великим церковным праздникам. Его события описаны в Евангелии. Согласно библии, незадолго до своих страданий Христос взошел на гору вместе с тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы Его лицо озарилось неземным светом, а одежда стала ослепительно белой. Рядом появились пророки Моисей и Илья, а голос с небес сказал: "Это Сын Мой Возлюбленный. Его слушайте". Это событие открыло апостолам истинную божественную сущность Иисуса Христа и укрепило их веру перед грядущими испытаниями.
В чем заключается духовный смысл Преображения Господня
Главный смысл праздника состоит не только в упоминании о евангельском чуде. Преображение Господне напоминает каждому христианину о необходимости духовного роста и искреннего покаяния. День призывает больше времени посвятить молитве и добрым делам.
Чего нельзя делать в день Преображения Господня 6 августа 2026
Чтобы провести этот день в мире и духовном покое, священнослужители призывают верующих соблюдать определенные запреты. В день Преображения Господня нельзя:
- ругаться;
- ругаться;
- оскорблять других;
- завидовать;
- распространять сплетни;
- желать кому-то зла;
- жаловаться на судьбу или впадать в отчаяние;
- посвящать день генеральной уборке, ремонту, шитью, вязанию или другим трудоемким домашним делам, если их можно отложить;
- устраивать шумные гуляния, вечеринки или чрезмерные развлечения;
- злоупотреблять алкоголем;
- нарушать пост, ведь праздник приходится на период Успенского поста.
Можно ли ходить на кладбище в Преображение Господне
Многие украинские семьи после праздничного богослужения посещают могилы своих родных. Такая традиция сохранилась в отдельных регионах Украины и не запрещается.
Однако священнослужители подчеркивают, что оставлять на могилах освященные яблоки, другие продукты или еду не следует. Церковь объясняет, что такая практика имеет народное, а не христианское происхождение.
Вместо этого при посещении кладбища рекомендуется:
- помолиться за упокой душ умерших;
- зажечь свечу или лампадку;
- вспомнить близких добрым словом;
- по возможности сделать милостыню или помочь тем, кто в этом нуждается, в память о покойных.
Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на Яблочный Спас и как провести праздник.
Напомним, мы писали, какие продукты нельзя освящать в Преображение Господне.
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