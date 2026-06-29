Праздник Петра и Павла 2026: красивые открытки, пожелания мира и счастья

Празднование Дня Петра и Павла. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Один из важнейших православных праздников лета — День святых апостолов Петра и Павла — украинцы традиционно отмечают 29 июня. Эту праздничную дату принято проводить в кругу близких, а также обязательно поздравлять друг друга теплыми словами.

Новини.LIVE делится красивыми открытками и душевными поздравлениями в прозе и стихах с праздником Петра и Павла 2026.

Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в стихах на украинском языке

День Петра й Павла —

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб горя не знать!

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, це ти знай!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

С Днем Петра и Павла 2026: искренняя проза и пожелания счастья

Искренне поздравляю с праздником святых апостолов Петра и Павла! Пусть крепкая вера придает сил, а искренняя молитва находит отклик на небесах.

***

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного покоя, мира и исполнения самых заветных желаний. С Днем Петра и Павла!

***

С праздником святых апостолов Петра и Павла! Желаю крепкого здоровья, ежедневной радости, семейного уюта и Божьего благословения.

***

Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Пусть вера помогает преодолевать любые трудности, надежда дарит уверенность в завтрашнем дне, а любовь согревает сердце.

***

Светлого вам праздника! Пусть в доме царят согласие и достаток, а родные будут здоровыми и счастливыми.

***

С праздником апостолов Петра и Павла! От всего сердца желаю, чтобы в вашем доме всегда царили покой и любовь, а все невзгоды и заботы оставались в стороне.

***

Пусть каждый день приносит хорошие новости, теплые улыбки и радостные мгновения. С праздником Петра и Павла!

Открытки к празднику Петра и Павла 2026

Открытки к празднику Петра и Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко дню Петра и Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Петра и Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в праздник Петра и Павла, чтобы весь год был счастливым и богатым.

Также узнайте, чего категорически нельзя делать в День Петра и Павла, чтобы не навлечь на себя беду.