Поздравления с Днем летнего солнцестояния 2026: теплые открытки

Улыбающаяся девочка в венке из трав. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Самый длинный день в году — День летнего солнцестояния — мы встречаем сегодня, 21 июня. Наши предки считали его особенным временем, когда природа достигает пика своей силы. Праздник — лучший повод сказать близким теплые слова.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках с Днем летнего солнцестояния.

Поздравления с Днем летнего солнцестояния 2026 в стихах на украинском языке

З днем літнього сонцестояння!

Нехай здійсняться всі бажання.

Хай сонце шлях твій осяє,

Теплом і радістю наповняє.

Здоров'я, щастя, світлих днів,

І найпрекрасніших подій!

***

В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя, щоб цікавим було!

***

Нехай це літнє сонце золоте

Осяє шлях, розжене всі тривоги.

Хай у душі любов твоя цвіте,

І будуть світлими життєві всі дороги!

***

У день сонцестояння, в літній час,

Хай магія природи оживає!

Промінчик сонця хай обійме вас,

І кожну мрію в дійсність обертає.

День летнего солнцестояния 2026: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния! Пусть самый длинный день в году наполнит жизнь светом, радостью и душевным теплом.

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Искренне поздравляю с Днем летнего солнцестояния! Пусть солнечные лучи принесут вам энергию, силы и желание воплощать самые смелые замыслы.

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Поздравляю с самым длинным днем в году! Пусть летнее солнцестояние подарит вам радость, крепкое здоровье, искреннюю любовь и уют родного дома.

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Искренне поздравляем вас с Днем летнего солнцестояния! Желаем солнечного лета, гармонии в сердце и множества поводов для улыбок.

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В День летнего солнцестояния желаю настроиться на добро, отпустить лишние тревоги и открыться новым возможностям. Пусть это особое время подарит вдохновение и силы для свершений.

Красивые открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026

Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать в день летнего солнцестояния, чтобы привлечь деньги и благосостояние.

Напомним, мы рассказывали, что нужно сделать в день летнего солнцестояния, чтобы исполнить свое заветное желание.