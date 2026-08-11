Какие знаки Зодиака совершат прорыв в карьере после солнечного затмения 12 августа 2026

Зодиакальный круг, красивая девушка на работе. Коллаж: Новини.LIVE

Солнечное затмение, которое состоится уже 12 августа в знаке Льва, станет одним из самых значимых астрологических событий лета. Для многих представителей зодиакального круга это время перемен и новых возможностей. А три знака Зодиака получат шанс на прорыв в карьере и финансах после затмения.

Новини.LIVE со ссылкой на The Economic Times рассказывает, каким знакам Зодиака астрологи прогнозируют настоящий большой успех в профессиональной сфере после солнечного затмения 12 августа.

Весы

Весы, после августовского солнечного затмения ваша карьера начнет набирать обороты. Вашу работу начнут замечать, авторитет возрастет. После 12 августа могут появиться разговоры о повышении, лидерской ответственности, важном клиенте, новой роли или профессиональном признании. Может возникнуть ситуация, которая заставит переосмыслить собственную профессиональную ценность. Не преуменьшайте свои способности. Особенно перспективными могут оказаться предложения, которые поначалу покажутся более сложными, чем привычная работа. Обновите свое резюме или портфолио, задокументируйте свои достижения и четко обозначьте свои амбиции.

Дева

Девы, вы можете получить толчок в карьере благодаря людям, с которыми у вас уже есть профессиональные связи. Это может быть бывший коллега, знакомый из нужной сферы, человек, которому вы когда-то отправляли резюме, или партнер, с которым давно обсуждали совместный проект. Небольшое, на первый взгляд, событие способно запустить цепочку дальнейших изменений. Особенно важно не прятаться за бесконечной подготовкой. На этот раз лучше сделать шаг вперед, даже если не все обстоятельства кажутся идеальными.

Козерог

Другие люди станут залогом вашего успеха. Новый клиент, управляющий, партнер, наставник, рекрутер или коллега поможет выйти на другой уровень. После 12 августа не следует недооценивать деловые контакты. Случайная встреча или разговор может оказаться очень важным. У тех, кто имеет собственный бизнес, может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с партнерами. Для наемных работников возможен другой сценарий: больше ответственности, совместный проект с влиятельным человеком или переговоры о новых условиях работы. Астрологи отмечают: обязательно проверьте условия, обсудите обязанности и убедитесь, что это действительно ваше.

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