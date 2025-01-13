Первое полнолуние 2025 года — что следует обязательно сделать 14 января, чтобы привлечь удачу

Полнолуние в январе 2025 года. Коллаж: Новини.LIVE

Первое полнолуние 2025 года, которое состоится 14 января в знаке Рака, будет особенным временем, когда энергия Луны будет помогать привлечь удачу и гармонию. В этот период Вселенная максимально открыта к нашим запросам и может помочь осуществить мечты и замыслы, если правильно направить свои мысли и действия.

Что именно следует обязательно сделать в это первое полнолуние 2025 года, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь — узнавайте в нашей статье, где мы рассмотрим лучшие практики и советы, которые помогут вам ощутить силу этого магического момента.

Читайте также:

Точное время первого полнолуния 2025 года

Полнолуние взойдет 14 января в 00.27 по Киеву (13 января в 22.27 GMT). Как уже отмечалось выше, полнолуние пройдет в знаке Рака, который отличается чувствительностью, эмоциональностью и особенно ценит уют и семейные связи.

Добавим, январское полнолуние часто называют "Волчья Луна". Она получила это название из-за того, что в холодный сезон волки особенно громко выли.

Большая полная Луна над лесом. Фото: shutterstock.com

В чем особенности полнолуния 14 января 2025 года

Как отмечают астрологи, это полнолуние принесет мощный поток эмоциональной энергии, из-за чего можно ощутить сильные эмоциональные всплески, которые могут повлиять на наше отношение к близким.

Большинство знаков Зодиака будут нуждаться в эмоциональном выражении и сохранении гармонии в личных отношениях. Это отличное время, чтобы заняться семейными вопросами или любовными отношениями.

Кроме этого, это полнолуние 14 января усилит интуицию каждого представителя зодиакального круга. Это хорошее время для того, чтобы обратить внимание на собственные внутренние ощущения и доверять им.

Полная Луна в январе 2025 года. Коллаж: Новини.LIVE

Как привлечь удачу и счастье в полнолуние 14 января

Полная Луна всегда ассоциировался с мистической энергией и особыми возможностями для привлечения удачи. Именно в этот период Луна максимально влияет на нас и окружающий мир.

Чтобы максимально использовать силу полной Луны и привлечь положительные изменения в свою жизнь, эзотерики и астрологи советуют:

Очистить пространство. Перед тем как начать любые ритуалы, важно очистить пространство: проведите уборку, избавьтесь от пыли, проветрите комнату, зажгите свечи или благовония. Очистить мысли. Избавьтесь от негатива с помощью медитации, дыхательных практик или позитивных установок. Телесные и духовные практики, травяные успокаивающие вечерние чаепития, дыхательные упражнения — идеальный вариант, и точно доступен каждому. Отпустить старое Полнолуние является отличным моментом для освобождения от всего, что больше не служит вашему благополучию и счастью. Напишите на бумаге то, от чего хотите избавиться (страхи, сомнения, токсичные отношения), и сожгите его, представляя, как с пеплом исчезает весь негатив. Принять очищающую ванну. Соединитесь с элементом Воды с помощью успокаивающей ванны с бомбочкой и травами. Добавьте кристаллы, эфирные масла или бросьте в ванну немного соли или специальных блесток. Написать список желаний. В ночь полнолуния возьмите лист бумаги и ручку. Запишите свои желания, которые хотите воплотить в жизнь. Формулируйте их в настоящем времени, как будто они уже осуществились. Например: "Я получаю работу своей мечты" или "В моей жизни есть гармония и любовь". Практика благодарности. Полнолуние — прекрасное время для практики благодарности. Подумайте о том, за что вы благодарны в своей жизни. Выражая слова благодарности, вы открываете пространство для еще большей удачи и изобилия. Обращать внимание на знаки. В дни полной Луны интуиция часто обостряется. Прислушивайтесь к своим ощущениям, обращайте внимание на сны и случайные совпадения — они могут содержать подсказки.

Придерживаясь этих советов и ритуалов, вы сможете привлечь удачу, гармонию и энергию процветания в свою жизнь. Попробуйте и убедитесь в магической силе полнолуния!

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу.