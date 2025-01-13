Перша повня 2025 року — що слід обов'язково зробити 14 січня, щоб залучити удачу

Повний Місяць у січні 2025 року. Колаж: Новини.LIVE

Перша повня 2025 року, яка відбудеться 14 січня у знаку Раку, буде особливим часом, коли енергія Місяця допомагатиме залучити удачу та гармонію. У цей період Всесвіт максимально відкритий до наших запитів й може допомогти здійснити мрії та задуми, якщо правильно спрямувати свої думки та дії.

Що саме слід обов'язково зробити у цю першу повню 2025 року, щоб залучити удачу та щастя у своє життя — дізнавайтесь у нашій статті, де ми розглянемо найкращі практики та поради, які допоможуть вам відчути силу цього магічного моменту.

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Точний час першої повні 2025 року

Повний Місяць зійде 14 січня о 00.27 за Києвом (13 січня о 22.27 GMT). Як вже зазначалося вище, повня пройде у знаку Раку, який відрізняється чутливістю, емоційністю й особливо цінує затишок та родинні зв'язки.

Додамо, січневий повний Місяць часто називають "Вовчий Місяць". Він отримав цю назву через те, що у холодний сезон вовки особливо гучно вили.

Великий повний Місяць над лісом. Фото: shutterstock.com

У чому особливості повні 14 січня 2025 року

Як зазначають астрологи, цей повний Місяць принесе потужний потік емоційної енергії. Через що можна відчути сильні емоційні сплески, які можуть вплинути на наше ставлення до близьких.

Більшість знаків Зодіаку потребуватимуть емоційного вираження та збереження гармонії в особистих стосунках. Це чудовий час, щоб зайнятися сімейними питаннями або любовними стосунками.

Окрім цього, ця повня 14 січня підсилить інтуїцію кожного представника зодіакального кола. Це хороший час для того, щоб звернути увагу на власні внутрішні відчуття і довіряти їм.

Повний Місяць у січні 2025 року. Колаж: Новини.LIVE

Як привабити удачу та щастя у повний Місяць 14 січня

Повня завжди асоціювалася з містичною енергією та особливими можливостями для залучення удачі. Саме в цей період Місяць максимально впливає на нас і навколишній світ.

Щоб максимально використати силу повного Місяця та залучити позитивні зміни у своє життя, езотерики та астрологи радять:

Очистити простір. Перед тим як розпочати будь-які ритуали, важливо очистити простір: проведіть прибирання, позбудьтеся пилюки, провітріть кімнату, запаліть свічки або пахощі. Очистити думки. Позбудьтеся негативу за допомогою медитації, дихальних практик або позитивних установок. Тілесні та духовні практики, трав'яні заспокійливі вечірні чаювання, дихальні вправи — ідеальний варіант, і точно доступний кожному. Відпустити старе. Повня є чудовим моментом для звільнення від усього, що більше не служить вашому добробуту та щастю. Напишіть на папері те, від чого хочете позбутися (страхи, сумніви, токсичні стосунки), і спаліть його, уявляючи, як із попелом зникає весь негатив. Прийняти очищувальну ванну. З'єднайтеся з елементом Води за допомогою заспокійливої ​​ванни з бомбочкою та травами. Додайте кристали, ефірні олії або киньте у ванну трохи солі або спеціальних блискіток. Написати список бажань. У ніч повні візьміть аркуш паперу та ручку. Запишіть свої бажання, які хочете втілити у життя. Формулюйте їх у теперішньому часі, ніби вони вже здійснилися. Наприклад: "Я отримую роботу своєї мрії" або "У моєму житті є гармонія і любов". Практика вдячності. Повня — чудовий час для практики вдячності. Подумайте про те, за що ви вдячні у своєму житті. Вимовляючи слова вдячності, ви відкриваєте простір для ще більшої удачі та достатку. Звертати увагу на знаки. У дні повного Місяця інтуїція часто загострюється. Прислухайтеся до своїх відчуттів, звертайте увагу на сни та випадкові збіги — вони можуть містити підказки.

Дотримуючись цих порад і ритуалів, ви зможете привернути удачу, гармонію та енергію процвітання у своє життя. Спробуйте і переконайтеся в магічній силі повного Місяця!

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року подарує удачу.