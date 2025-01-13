Какие знаки Зодиака должны быть осторожными в это полнолуние 14 января — прогноз астрологов

Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние 14 января 2025 года может принести неожиданные вызовы некоторым представителям зодиакального круга. Этот период активизирует сильные эмоции, повлияет на настроение и принятие решений. Этим двум знакам Зодиака стоит быть внимательными к своему окружению, избегать конфликтов и тщательно планировать свои действия.

Каким знакам Зодиака следует быть осторожными в это полнолуние 14 января и как его пережить без проблем и потерь — узнавайте далее в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Близнецы

Для Близнецов это полнолуние может стать периодом эмоционального напряжения. Вы можете почувствовать, что вас переполняют мысли и чувства, а решения, которые нужно принять, кажутся слишком сложными. Влияние полнолуния может вызвать неожиданные ситуации в общении с близкими или коллегами.

Что делать:

избегайте поспешных решений — попробуйте обдумать все дважды или даже трижды;

не вступайте в конфликты, даже если кажется, что это необходимо;

сохраняйте спокойствие и не позволяйте внешним обстоятельствам влиять на вашу внутреннюю гармонию;

уделите время релаксации: прогулка или медитация помогут успокоиться.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Лев

Львам в это полнолуние 14 января стоит быть особенно осмотрительными в финансовых вопросах и крупных покупках. Астрологи предостерегают, что это время не подходит для рискованных вложений или необдуманных трат. Также возможны сложности во взаимоотношениях.

Что делать:

воздержитесь от финансовых рисков;

избегайте излишнего драматизма в отношениях, попробуйте проявить терпение;

придерживайтесь спокойного подхода к любым вопросам и не поддавайтесь импульсивным желаниям;

сосредоточьтесь на завершении текущих дел, а не на начале новых проектов.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

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