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Этим знакам Зодиака нужно быть осторожными в полнолуние 14 января

13 января 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака должны быть осторожными в это полнолуние 14 января — прогноз астрологов
Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Полнолуние 14 января 2025 года может принести неожиданные вызовы некоторым представителям зодиакального круга. Этот период активизирует сильные эмоции, повлияет на настроение и принятие решений. Этим двум знакам Зодиака стоит быть внимательными к своему окружению, избегать конфликтов и тщательно планировать свои действия.

Каким знакам Зодиака следует быть осторожными в это полнолуние 14 января и как его пережить без проблем и потерь — узнавайте далее в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Близнецы

Для Близнецов это полнолуние может стать периодом эмоционального напряжения. Вы можете почувствовать, что вас переполняют мысли и чувства, а решения, которые нужно принять, кажутся слишком сложными. Влияние полнолуния может вызвать неожиданные ситуации в общении с близкими или коллегами.

Что делать:

  • избегайте поспешных решений — попробуйте обдумать все дважды или даже трижды;
  • не вступайте в конфликты, даже если кажется, что это необходимо;
  • сохраняйте спокойствие и не позволяйте внешним обстоятельствам влиять на вашу внутреннюю гармонию;
  • уделите время релаксации: прогулка или медитация помогут успокоиться.

 

Какие знаки Зодиака должны быть осторожными в это полнолуние 14 января — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Лев

Львам в это полнолуние 14 января стоит быть особенно осмотрительными в финансовых вопросах и крупных покупках. Астрологи предостерегают, что это время не подходит для рискованных вложений или необдуманных трат. Также возможны сложности во взаимоотношениях.

Что делать:

  • воздержитесь от финансовых рисков;
  • избегайте излишнего драматизма в отношениях, попробуйте проявить терпение;
  • придерживайтесь спокойного подхода к любым вопросам и не поддавайтесь импульсивным желаниям;
  • сосредоточьтесь на завершении текущих дел, а не на начале новых проектов.

 

Какие знаки Зодиака должны быть осторожными в это полнолуние 14 января — Лев
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака следует экономить в январе, чтобы избежать затруднений.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в январе 2025 года.

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09:35 Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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