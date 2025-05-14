Какой знак Зодиака ждет судьбоносная встреча до конца этой недели — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит для знаков Зодиака очередные сюрпризы. На этот раз уникальный шанс ждет одиноких — один из представителей зодиакального круга может рассчитывать на настоящую судьбоносную встречу, которая может произойти уже на этой неделе, в период с 14 по 18 мая. Это будет не просто знакомство, а момент, который способен изменить жизнь. Возможно, вы наконец-то встретите "своего" человека.

Какой знак Зодиака ждет судьбоносная встреча до конца этой недели, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Если вы родились под знаком Девы, именно вам Вселенная дарит шанс наконец-то покончить с одиночеством и найти человека, который впишется в вашу жизнь как последний фрагмент в сложном пазле.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Как прогнозируют астрологи, это будет случайная встреча: в метро, кафе, в очереди или даже на мероприятии, на которое вы так неохотно собирались. Этот человек с первого взгляда вызовет доверие и искренний интерес. У вас возникнет ощущение, что вы знали друг друга уже давно.

Этот человек будто дополнит вас — разделит ваши интересы, поддержит ваши идеи и станет именно той половинкой, которую вы так долго искали.

Астрологи рекомендуют Девам быть внимательными к мелочам, доверять интуиции и не бояться сделать первый шаг. Также сейчас важно быть в социуме, не отказываться от мероприятий и не сидеть дома.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака получит сюрприз от Вселенной до 18 мая.

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