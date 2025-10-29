Какой знак Зодиака забудет обо всех проблемах до конца октября 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

К концу октября Вселенная готовит неожиданный подарок для одного знака Зодиака. После длительного периода напряжения, сомнений и задержек на горизонте появится настоящее облегчение. Как говорят астрологи: для этого счастливчика наступает момент, когда можно выдохнуть, закрыть старые вопросы и снова поверить в собственные силы.

Новини.LIVE рассказывает, кого именно из представителей зодиакального круга Вселенная решила вознаградить спокойствием и счастливыми событиями.

Реклама

Читайте также:

Знак Зодиака, который оставит все трудности позади

В последние дни октября настоящее обновление почувствуют Тельцы. После непростого периода внутренних сомнений и финансовых переживаний жизнь начнет выравниваться. Где раньше, казалось, был тупик, сейчас там появится неожиданное решение. Возможно, вы получите новое предложение, которое поможет стабилизировать доходы, закончите проект или дело, которое долго изнуряло. В отношениях тоже наступит ясность — недоразумения развеются, а рядом останутся лишь те, кто действительно вам близок.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Главный совет астрологов — не цепляйтесь за прошлое, дайте простор новым событиям. В этот период Вселенная буквально "убирает" лишнее, чтобы вы могли наконец-то дышать полной грудью. Тельцам стоит уделить внимание здоровью — легкие прогулки, теплый травяной чай вместо кофе и режим сна помогут быстрее восстановить энергию.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Кто из знаков Зодиака обретет успех до 31 октября.

Какой знак Зодиака рискует быть обманутым на этой неделе.

Кому удастся решить финансовые проблемы до 5 ноября.

Кто найдет истинное предназначение в год Лошади 2026.

Кому ноябрь подарит головокружительный роман.