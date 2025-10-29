Який знак Зодіаку забуде про усі проблеми до кінця жовтня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

До кінця жовтня Всесвіт готує несподіваний подарунок для одного знаку Зодіаку. Після тривалого періоду напруження, сумнівів і затримок на горизонті з'явиться справжнє полегшення. Як кажуть астрологи: для цього щасливчика настає момент, коли можна видихнути, закрити старі питання та знову повірити у власні сили.

Новини.LIVE розповідає, кого саме з представників зодіакального кола Всесвіт вирішив винагородити спокоєм і щасливими подіями.

Знак Зодіаку, який залишить всі труднощі позаду

В останні дні жовтня справжнє оновлення відчують Тельці. Після непростого періоду внутрішніх сумнівів і фінансових переживань життя почне вирівнюватися. Де раніше, здавалося, була безвихідь, зараз там з'явиться несподіване рішення. Можливо, ви отримаєте нову пропозицію, що допоможе стабілізувати доходи, закінчите проєкт або справу, що довго виснажувала. У стосунках теж настане ясність — непорозуміння розвіються, а поруч залишаться лише ті, хто справді вам близький.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Головна порада астрологів — не чіпляйтеся за минуле, дайте простір новим подіям. У цей період Всесвіт буквально "прибирає" зайве, щоб ви могли нарешті дихати на повні груди. Тельцям варто приділити увагу здоров'ю — легкі прогулянки, теплий трав'яний чай замість кави й режим сну допоможуть швидше відновити енергію.

