Шесть знаков зодиака, жизнь которых изменится после новогоднего новолуния — дата и что нужно знать

Молодая луна в знаке Козерога. Фото: коллаж Новини.LIVE

В этом месяце молодая луна озарит планету дважды. Это период, когда на небе не видно Луны, поскольку из-за близости Солнца ее свет не отражается от спутника Земли. Во второй раз новолуние состоится в знаке Козерога. Жизнь трех знаков Зодиака изменится к лучшему, однако другие будут бороться с трудностями.

Об этом пишет Униан.

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Ожидать его стоит 31 декабря в 00:26 по Киеву, в 10-м градусе Козерога — символизирует столкновение прошлого и будущего. Знак означает вершину горы, поэтому этот период пройдет с оттенком амбициозности и агрессивности, а также дисциплины и целеустремленности.

"Этот молодой человек потребует от всех принятия ответственности за свои жизни и решения. И точка, в которой мы окажемся, во многом зависит от того, какие шаги были сделаны раньше. Период от новолуния в Козероге 31 декабря до полнолуния в Рака (14 января) будет временем, когда мечты, цели, планы приобретают четкий контур и структуру, и станут опорой для нового этапа роста", — рассказала астролог Марина Скади-Соколова.

Молодая луна. Фото: Фото: коллаж Новини.LIVE

Успешный период для Козерогов, Тельцов и Дев

Козероги. Получат мощную поддержку Вселенной и справятся с любыми вызовами. Если проявят выдержку и настойчивость, то смогут совершать рывок в карьере и проявить себя с лучшей стороны.

"Козероги будут на высоте в конце декабря — начале января, и к полной Луне в Раке им нужно постараться сделать "рывок", и тогда весь год для них будет открыта свободная и широкая дорога. Будет проще решить финансовые вопросы, появится возможность реализовать многие инициативы и проекты, давно намеченные планы, которые по каким-то причинам не были воплощены в жизнь в 2024-м. Самое подходящее время для реализации целей наступит после новолуния — в январе 2025-го года. Но, чтобы усилия принесли результат, придется на время отложить отдых", — советует астролог.

Тельцы. Смогут улучшить материальное положение. Следует вкладываться в свое образование, обретение новых навыков, изучать финансовую грамотность, чтобы стать более конкурентоспособными. Нужно успешно стартовать в январе и уверенно двигаться. Главное — не упустить возможности.

Девы. Удастся выстроить полезные отношения в деловой сфере, настанет прекрасное время, чтобы проявить таланты, начать новые проекты, укрепить устоявшиеся отношения. К концу января добьетесь хороших материальных результатов и профессиональных успехов.

Луна. Фото: Pexels

Сложности для Овнов, Весов и Раков

Овны. Могут ощущать сильное давление, даже если этого на самом деле нет. Пытаются вырваться вперед, но столкнутся с внешними препятствиями, законами, порядками, распоряжениями руководства. Особенно сложно молодым и амбициозным — родители или другие люди постарше вряд ли сейчас одобрят их стремления.

"Не нужно тратить время на внешние дела, поскольку там результатов пока не будет. В первые две недели января Овны могут обнаружить ложный путь и мешающие убеждения, или найти причины, по которым возникают препятствия, — это и энергия новолуния помогут им подготовиться к изменениям в новом году Змеи", — говорит астролог.

Весы. Общество и партнеры могут не понять ваши приоритеты и пожелания. Придется действовать самостоятельно, перестраивая себя изнутри. Благодаря личностному кризису сможете выбрать новое направление — таким образом сдадите экзамен на зрелость.

Раки. Вокруг вас будет напряжен психологический климат, возможны проблемы с взаимопониманием с близкими людьми. Декабрьский молодой человек призывает Раков давать больше свободы родным и близким людям и не заходить на их территорию. Если Раки этому не научатся, то в полнолуние 14 января может возникнуть кризис.

Знаки Зодиака. Фото: Фото: коллаж Новини.LIVE

Что нельзя делать на декабрьском новолунии

Влияние новолуния ощущается уже за 6-12 часов до его пика (31 декабря в 00.26 по Киеву). В этот момент энергетика будет самой сильной — происходит обновление всех процессов, как на внутреннем, так и на внешнем уровне.

Не стоит 31 декабря строить огромные планы, заваливать себя задачами и делами. В этот день и через несколько дней не следует ставить точки, поскольку процесс завершения затянется надолго.

Если не успели закрыть темы накануне — то есть 30 декабря, тогда отложите это на время, иначе увязнете в ненужных хлопотах и заботах. А вот начиная со 2 января можно заняться планировкой. Именно в течение 3-5 дней после момента новолуния наступает лучшее время для постановки целей и первых шагов для их реализации.

Планета Земля с расстояния Луны. Фото: Фото: Pexels

Что нужно делать в новолуние

Это время можно использовать для очищения пространства и ума от ненужных мыслей и убеждений, закрыть старые темы, чтобы подготовиться к новому лунному циклу.

Сам день новолуния — хорошее время, чтобы просто расслабиться, помедитировать, слушать приятную музыку, очистить свое сознание от прошлых забот и хлопот.

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