Церковный календарь на февраль 2025 — какие важные праздники встретим по новому стилю

Новый церковный календарь на февраль 2025 — когда Сретение
Последний месяц зимы 2025 года насыщен важными церковными праздниками. По новому православному календарю, украинские верующие в феврале будут отмечать ряд событий, имеющих значение для духовной жизни. Самый большой и важный праздник — Сретение Господне — встретим уже в начале месяца.
Новини.LIVE делится новым церковным календарем на февраль 2025 года, который поможет не пропустить большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.
Церковный календарь на февраль 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
В феврале 2025 года в церковном календаре отмечаются следующие религиозные праздники и памятные даты:
- 1 февраля — Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона, Мучениц Перпетуи и Фелицитаты, и других мучеников;
- 2 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа или Сретение Господне;
- 3 февраля — Послепраздник Сретения Господня, святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы;
- 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского;
- 5 февраля — святой мученицы Агафьи, Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
- 6 февраля — святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;
- 7 февраля — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;
- 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;
- 9 февраля — Праздник Сретения Господня, святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского;
- 10 февраля — благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;
- 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской;
- 12 февраля — святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
- 13 февраля — Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана;
- 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия, преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского;
- 15 февраля — святого апостола Онисима;
- 16 февраля — святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии;
- 17 февраля — святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
- 18 февраля — Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;
- 19 февраля — святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;
- 20 февраля — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского;
- 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;
- 22 февраля — Поминальная суббота (мясопустная);
- 23 февраля — святого священномученика Поликарпа;
- 24 февраля — первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя (Предтечи);
- 25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
- 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;
- 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
- 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.
Поминальные дни в феврале 2025 года
В феврале будет лишь один поминальный день — Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля.
Это день, когда в церкви поминают не только близких и родственников, но и "всех от века почивших" христиан — тех, кто погиб в авариях, путешествиях, от голода, холода, стихийных бедствий, на войне.
Эту субботу также называют Мясопустная поминальная суббота — то есть, накануне Мясопустного воскресенья, Воскресенья о Страшном суде — третьего воскресенья подготовительного периода перед Великим постом.
Ранее мы писали, когда православные и католики будут праздновать Пасху в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!