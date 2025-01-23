Церковный календарь на февраль 2025 — какие важные праздники встретим по новому стилю

Верующие в церкви на Сретение. Фото: pomisna.info

Последний месяц зимы 2025 года насыщен важными церковными праздниками. По новому православному календарю, украинские верующие в феврале будут отмечать ряд событий, имеющих значение для духовной жизни. Самый большой и важный праздник — Сретение Господне — встретим уже в начале месяца.

Новини.LIVE делится новым церковным календарем на февраль 2025 года, который поможет не пропустить большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.

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В феврале 2025 года в церковном календаре отмечаются следующие религиозные праздники и памятные даты:

1 февраля — Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона, Мучениц Перпетуи и Фелицитаты, и других мучеников;

— Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона, Мучениц Перпетуи и Фелицитаты, и других мучеников; 2 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа или Сретение Господне;

Икона Сретения Господня в церкви. Фото: pomisna.info

3 февраля — Послепраздник Сретения Господня , святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы;

— , святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы; 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского;

— святого преподобного Исидора Пилусиотского; 5 февраля — святой мученицы Агафьи, Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;

— святой мученицы Агафьи, Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского; 6 февраля — святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;

— святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана; 7 февраля — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;

— святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского; 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;

— святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии; 9 февраля — Праздник Сретения Господня , святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского;

— , святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского; 10 февраля — благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;

— благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия; 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской;

— святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской; 12 февраля — святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

— святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского; 13 февраля — Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана;

— Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана; 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия, преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского;

— святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия, преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского; 15 февраля — святого апостола Онисима;

— святого апостола Онисима; 16 февраля — святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии;

— святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии; 17 февраля — святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;

— святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы; 18 февраля — Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;

— Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского; 19 февраля — святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;

— святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских; 20 февраля — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского;

— благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского; 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;

— святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского; 22 февраля — Поминальная суббота (мясопустная);

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

23 февраля — святого священномученика Поликарпа;

— святого священномученика Поликарпа; 24 февраля — первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя (Предтечи);

— первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя (Предтечи); 25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;

— о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского; 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;

— святого Порфирия, епископа Газского; 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

— святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита; 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

Поминальные дни в феврале 2025 года

В феврале будет лишь один поминальный день — Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля.

Это день, когда в церкви поминают не только близких и родственников, но и "всех от века почивших" христиан — тех, кто погиб в авариях, путешествиях, от голода, холода, стихийных бедствий, на войне.

Эту субботу также называют Мясопустная поминальная суббота — то есть, накануне Мясопустного воскресенья, Воскресенья о Страшном суде — третьего воскресенья подготовительного периода перед Великим постом.

Девушка со свечой молится в церкви. Фото: pomisna.info

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