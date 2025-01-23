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Новый церковный календарь на февраль 2025 — когда Сретение

23 января 2025 08:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Церковный календарь на февраль 2025 — какие важные праздники встретим по новому стилю
Верующие в церкви на Сретение. Фото: pomisna.info
Светлана Конюшенко - Редактор

Последний месяц зимы 2025 года насыщен важными церковными праздниками. По новому православному календарю, украинские верующие в феврале будут отмечать ряд событий, имеющих значение для духовной жизни. Самый большой и важный праздник — Сретение Господне — встретим уже в начале месяца.

Новини.LIVE делится новым церковным календарем на февраль 2025 года, который поможет не пропустить большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.

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Церковный календарь на февраль 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

В феврале 2025 года в церковном календаре отмечаются следующие религиозные праздники и памятные даты:

  • 1 февраля — Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона, Мучениц Перпетуи и Фелицитаты, и других мучеников;
  • 2 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа или Сретение Господне;

 

Когда Сретение Господне 2025 года
Икона Сретения Господня в церкви. Фото: pomisna.info
  • 3 февраля — Послепраздник Сретения Господня, святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы;
  • 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского;
  • 5 февраля — святой мученицы Агафьи, Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
  • 6 февраля — святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;
  • 7 февраля — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;
  • 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;
  • 9 февраля — Праздник Сретения Господня, святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского;
  • 10 февраля — благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;
  • 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской;
  • 12 февраля — святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
  • 13 февраля — Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана;
  • 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия, преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского;
  • 15 февраля — святого апостола Онисима;
  • 16 февраля — святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии;
  • 17 февраля — святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
  • 18 февраля — Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;
  • 19 февраля — святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;
  • 20 февраля — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского;
  • 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;
  • 22 февраля — Поминальная суббота (мясопустная);

 

Поминальные дни в феврале 2025 года
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info
  • 23 февраля — святого священномученика Поликарпа;
  • 24 февраля — первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя (Предтечи);
  • 25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
  • 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;
  • 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
  • 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

Поминальные дни в феврале 2025 года

В феврале будет лишь один поминальный день — Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля.

Это день, когда в церкви поминают не только близких и родственников, но и "всех от века почивших" христиан — тех, кто погиб в авариях, путешествиях, от голода, холода, стихийных бедствий, на войне.

Эту субботу также называют Мясопустная поминальная суббота — то есть, накануне Мясопустного воскресенья, Воскресенья о Страшном суде — третьего воскресенья подготовительного периода перед Великим постом.

 

Поминальные дни в феврале 2025 года: когда Вселенская родительская суббота (мясопустная)
Девушка со свечой молится в церкви. Фото: pomisna.info

Ранее мы писали, когда православные и католики будут праздновать Пасху в 2025 году. 

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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