Что подарить друзьям на Новый год 2025 — самые интересные идеи

Компания друзей на Новый год. Фото: Freepik

Если вы собираетесь встречать Новый год 2025 в компании друзей, вам следует позаботиться о том, что им можно подарить. Мы делимся самыми лучшими идеями подарков, которые точно запомнятся вашим близким и останутся в памяти навсегда.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Самые интересные идеи подарков друзьям на Новый год 2025

Сертификаты

К счастью, в настоящее время существует огромное количество сертификатов куда угодно, поэтому не надо ломать голову касательно того, какой именно можно приобрести. Если вы хотите порадовать своих друзей и дать им возможность хорошо провести время, можете подарить им на Новый год сертификаты на такие услуги, как:

SPA-салон, массаж или салон красоты

Уроки пения, танцев или игры на музыкальных инструментах

Посещение психолога или терапии

Посещение магазинов одежды, техники, парфюмерии и т.п.

Ужин в ресторане или доставка еды

Виды спорта

Фотосессия

Дегустация алкогольных напитков

Мастер-классы по приготовлению пищи, созданию макияжа и т.п.

Сертификат на подарок. Фото: Freepik

Подарки для воспоминаний

Такие подарки всегда оставляют после себя приятные эмоции, поэтому они будут точно подходящими для ваших друзей. Итак, на Новый год им можно подарить что-то из этого:

Одежда с любимым мемом или цитатой

Альбом с общими фотографиями

Поездка на отдых в компании

Поход в кино, боулинг или в какое-нибудь заведение

Годовая подписка на платформу

Домашний любимец

Билет на концерт

Домашний котик под новогодней елкой. Фото: Pinterest

Универсальные подарки

Если вы не знаете, что именно любят или хотели бы ваши друзья на Новый год, существует ряд подарков, которые нравятся большинству. Так, в список таких универсальных подарков входят:

Сладости

Настольная игра

Книга

Пижама или посуда на Новый год

Аромасвечи

Адвент-календарь

Элемент одежды

Планер

Повербанк

Комнатное растение

Гирлянды и украшения на Новый год

Адвент-календарь из крафтовых пакетов. Фото: Allegro

Напомним, мы писали о том, какой подарок можно сделать бабушке на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя дарить на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, что можно подарить маме на Новый год 2025.