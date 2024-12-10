Что подарить друзьям на Новый год 2025 — самые интересные идеи

Новый год 2025 — что подарить друзьям, чтобы впечатлить их
Если вы собираетесь встречать Новый год 2025 в компании друзей, вам следует позаботиться о том, что им можно подарить. Мы делимся самыми лучшими идеями подарков, которые точно запомнятся вашим близким и останутся в памяти навсегда.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Самые интересные идеи подарков друзьям на Новый год 2025
Сертификаты
К счастью, в настоящее время существует огромное количество сертификатов куда угодно, поэтому не надо ломать голову касательно того, какой именно можно приобрести. Если вы хотите порадовать своих друзей и дать им возможность хорошо провести время, можете подарить им на Новый год сертификаты на такие услуги, как:
- SPA-салон, массаж или салон красоты
- Уроки пения, танцев или игры на музыкальных инструментах
- Посещение психолога или терапии
- Посещение магазинов одежды, техники, парфюмерии и т.п.
- Ужин в ресторане или доставка еды
- Виды спорта
- Фотосессия
- Дегустация алкогольных напитков
- Мастер-классы по приготовлению пищи, созданию макияжа и т.п.
Подарки для воспоминаний
Такие подарки всегда оставляют после себя приятные эмоции, поэтому они будут точно подходящими для ваших друзей. Итак, на Новый год им можно подарить что-то из этого:
- Одежда с любимым мемом или цитатой
- Альбом с общими фотографиями
- Поездка на отдых в компании
- Поход в кино, боулинг или в какое-нибудь заведение
- Годовая подписка на платформу
- Домашний любимец
- Билет на концерт
Универсальные подарки
Если вы не знаете, что именно любят или хотели бы ваши друзья на Новый год, существует ряд подарков, которые нравятся большинству. Так, в список таких универсальных подарков входят:
- Сладости
- Настольная игра
- Книга
- Пижама или посуда на Новый год
- Аромасвечи
- Адвент-календарь
- Элемент одежды
- Планер
- Повербанк
- Комнатное растение
- Гирлянды и украшения на Новый год
Напомним, мы писали о том, какой подарок можно сделать бабушке на Новый год 2025.
Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя дарить на Новый год 2025.
Также мы сообщали о том, что можно подарить маме на Новый год 2025.
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