Коридор затмений 2026: что нельзя делать до конца августа, чтобы не отпугнуть удачу

Солнечное затмение, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Август 2026 года станет для нас одним из самых напряженных периодов — 12 августа солнечное затмение в знаке Льва откроет "коридор затмений", который продлится фактически до конца месяца. Астрологи советуют в это время быть особенно осторожными, чтобы избежать неприятностей и не отпугнуть удачу.

Новини.LIVE рассказывают, чего нельзя делать во время коридора затмений 2026 года.

Когда начинается коридор затмений в августе 2026

Коридор затмений — это период между солнечным и лунным затмениями. На этот раз он начинается 12 августа с полного солнечного затмения в знаке Льва и заканчивается 28 августа частичным лунным затмением в Рыбах.

В чем существенная разница между солнечным и лунным затмениями в августе 2026

Об особенностях этого периода рассказала астролог Ирина Нижник в комментарии УНИАН. По ее словам, затмения происходят вблизи лунных узлов, которые в астрологии связывают с прошлым опытом и дальнейшим направлением развития. А в такие периоды люди чаще решаются на перемены, к которым шли месяцами или даже годами.

Солнечное и лунное затмения входят в один цикл, однако они оказывают различное влияние. Солнечное затмение 12 августа происходит во время новолуния в знаке Льва. Его связывают с началом нового этапа, самореализацией, творчеством, амбициями и желанием громче заявить о себе. В это время могут возникнуть новые идеи, предложения или желание коренным образом изменить направление жизни. Однако спешить с реализацией всего задуманного астрологи не советуют.

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Лунное затмение 28 августа в Рыбах, напротив, символически завершает цикл. Оно приходится на период полнолуния и в астрологических трактовках связано с отпусканием прошлого, эмоциональным очищением и завершением того, что уже утратило смысл. Таким образом, условно первое затмение открывает дверь к переменам, а второе помогает окончательно закрыть то, что осталось позади.

Чего нельзя делать во время коридора затмений 2026

Осторожность не означает, что до конца августа нужно полностью остановить жизнь. Главный совет на этот период звучит очень просто: не позволяйте сильным эмоциям решать за вас. Страх, обиды или внезапное желание немедленно всё изменить могут все испортить.

Поэтому не стоит:

спешить с увольнением после одного конфликта;

резко разрывать важные отношения;

соглашаться на рискованные авантюры только из-за страха упустить возможность;

совершать импульсивные покупки.

Еще одна потенциальная ловушка этого периода заключается в желании любой ценой доказать свою правоту. Если разговор перерастает в ссору, лучше вовремя остановиться. То, что сегодня кажется принципиальным, уже через несколько дней может выглядеть совсем иначе. Точно так же не стоит пытаться силой изменить другого человека или заставить его принять нужное вам решение.

Можно ли менять работу, переезжать или жениться

Период затмений не означает автоматического запрета на все важные события. Если переезд планировался давно, смена работы стала результатом длительных поисков, а свадьба готовилась в течение нескольких месяцев, отказываться от своих планов не нужно. Ирина Нижник подчеркивает, что рискованными являются именно внезапные решения.

Что стоит сделать до конца периода затмений

Период с 12 по 28 августа может показать, что в вашей жизни уже назрели перемены. В это время стоит:

разобраться с накопившимися делами;

вернуться к тому, что давно требовало завершения;

честно ответить себе на вопросы, которые вы долго откладывали;

пересмотреть свои планы;

избавиться от вещей, которыми вы больше не пользуетесь;

отказаться от привычек, мешающих двигаться вперед.

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