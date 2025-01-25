Лунный календарь стрижек на февраль 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: depositphotos.com

Астрологи уверяют, если в выборе правильной даты для похода к парикмахеру руководствоваться фазами Луны, можно значительно улучшить здоровье и вид ваших локонов. А лунный календарь стрижек на февраль 2025 года может стать вашим идеальным навигатором в мире красоты и ухода за волосами.

Какие даты благоприятны для стрижки и смены прически, а какие могут навредить вашим волосам, узнавайте далее.

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Фазы Луны в феврале 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;

— с 1 по 11 февраля; Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;

— 12 февраля в 15:53 по Киеву; Убывающая Луна — с 13 по 27 февраля;

— с 13 по 27 февраля; Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Киеву;

— 28 февраля в 02:44 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Луна и ее фазы. Фото: freepik.com

Благоприятные даты для стрижки волос в феврале 2025 года

Астрологи уже определили лучшие даты для стрижек в феврале 2025 года, чтобы ваши волосы стали сильными, блестящими и привлекательными.

Благоприятные даты для стрижки:

1 февраля — день, когда стрижка поможет улучшить состояние волос и придаст вам энергии;

— день, когда стрижка поможет улучшить состояние волос и придаст вам энергии; 3 февраля — идеальное время для укрепления структуры волос;

— идеальное время для укрепления структуры волос; 6 февраля — отличный день для любых экспериментов: окрашивания, химической завивки или тонирования;

— отличный день для любых экспериментов: окрашивания, химической завивки или тонирования; 9 февраля — стрижка в этот день подарит вашим локонам мягкость и блеск;

— стрижка в этот день подарит вашим локонам мягкость и блеск; 12 и 14 февраля — лучшее время для создания новых образов, которые принесут в вашу жизнь гармонию;

— лучшее время для создания новых образов, которые принесут в вашу жизнь гармонию; 22 февраля — стрижка в этот день активизирует рост волос и повысит их прочность.

Нейтральные дни:

18, 19 февраля — эти дни не принесут значительных изменений, но и не нанесут вреда вашим волосам.

Парекмахер стрижет волосы. Фото: shutterstock.com

Месячный календарь стрижек на февраль 2025 года — даты для творческих экспериментов с прической

Если вы мечтаете о смелом образе или хотите попробовать новый оттенок, выбирайте дни, когда звезды способствуют экспериментам:

6 февраля — день для ярких перемен, таких как необычное окрашивание, завивка или креативная прическа;

— день для ярких перемен, таких как необычное окрашивание, завивка или креативная прическа; 25 февраля — идеальное время для творческих решений. Любые эксперименты принесут удовольствие и уверенность в себе.

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: shutterstock.com

Неудачные даты для стрижки в феврале 2025 года

Существуют дни, когда лучше избегать посещения парикмахера. К примеру, как правило, во время Новолуния или на убывающую Луну, волосы могут стать слабее и менее послушными. Также в эти периоды вы рискуете остаться недовольными результатом.

Неудачные даты в феврале 2025 года:

2, 4, 7 февраля — стрижка в эти дни может негативно повлиять на состояние волос;

— стрижка в эти дни может негативно повлиять на состояние волос; 13 февраля — в этот день лучше избегать смен имиджа, чтобы избежать разочарования;

— в этот день лучше избегать смен имиджа, чтобы избежать разочарования; 21 февраля — неудачное время для любых манипуляций с прической;

— неудачное время для любых манипуляций с прической; 27 и 28 февраля — стрижка может привести к повреждению волос и потере их естественного блеска.

Также предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем дел на февраль 2025 года, который поможет выбрать самые удачные дни для воплощения планов в жизнь.