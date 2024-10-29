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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 — три опасных дня

29 октября 2024 07:37
Светлана Конюшенко - Редактор
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 — какие даты неудачные для смены прически
Девушка расчесывает красивые волосы. Фото: depositphotos.com
Светлана Конюшенко - Редактор

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Планируете обновить прическу или изменить цвет волос? Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года поможет определить оптимальные даты для визита к парикмахеру. Ведь по астрологическим убеждениям влияние фаз Луны отражается не только на нашем настроении, но и на состоянии волос: на его росте, объеме, структуре и даже стойкости цвета.

Новини.LIVE подготовил точный лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года, учитывая лунные циклы. Узнайте о благоприятных днях для красоты в последний месяц осени.

Фазы Луны в ноябре 2024 года

Фазы Луны в последний месяц осени будут меняться следующим образом:

  • Новолуние — 1 ноября;
  • Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;
  • Полнолуние — 15 ноября;
  • Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;
  • Лунное затмение — нет;
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в ноябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Как Луна влияет на состояние волос

В тибетских традициях считают, что волосы — это нить, связывающая человека со Вселенной. Астрологи в свою очередь утверждают, что непосредственно на состояние волос могут влиять фазы Луны.

Так, если сделать стрижку в растущую Луну, это может стимулировать рост волос, сделать его более объемными и крепкими. Покраска в эту фазу также способствует более глубокому и яркому цвету.

Во время убывающей Луны прическа лучше сохраняет форму, но рост волос замедляется. Полная Луна подходит для смены стиля, а в новолуние стоит ограничиться легким обновлением прически или же лучше вообще не трогать волосы.

 

Как Луна влияет на состояние волос
Девушка ухаживает за волосами. Фото: depositphotos.com

Какие дни будут благоприятны для стрижки волос в ноябре 2024 года

Для достижения желаемого результата следует планировать стрижку на следующие дни: 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24 25 ноября. В эти даты стрижка может помочь не только обновить образ, но и, по убеждению астрологов, способствовать улучшению финансового успеха.

Неблагоприятные дни для стрижки и покраски в ноябре 2024

Лучше избегать визита к парикмахеру 1, 17, 29 ноября — на эти даты приходятся неблагоприятные фазы, когда волосы могут хуже расти или терять свой здоровый вид.

 

Напомним, ранее мы писали точный прогноз на Новый 2025 год для каждого знака по восточному календарю.

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