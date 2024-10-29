Місячний календар стрижок на листопад 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Дівчина розчісує гарне волосся. Фото: depositphotos.com

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Плануєте оновити зачіску чи змінити колір волосся? Місячний календар стрижок на листопад 2024 допоможе визначити оптимальні дати для візиту до перукаря. Адже за астрологічними переконаннями, вплив фаз Місяця відображається не лише на нашому настрої, а й на стані волосся: на його рості, об'ємі, структурі та навіть стійкості кольору.

Новини.LIVE підготував точний місячний календар стрижок на листопад 2024 року, врахувавши місячні цикли. Дізнайтесь про сприятливі дні для краси в останній місяць осені.

Фази Місяця у листопаді 2024 року

Фази Місяця в останній місяць осені будуть змінюватися таким чином:

Молодик — 1 листопада;

— 1 листопада; Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;

— з 2 по 14 листопада; Повня — 15 листопада;

— 15 листопада; Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;

— з 16 по 30 листопада; Місячне затемнення — немає;

— немає; Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Як Місяць впливає на стан волосся

У тибетських традиціях вважають, що волосся — це нитка, що пов'язує людину зі Всесвітом. Астрологи своєю чергою стверджують, що безпосередньо на стан волосся можуть впливати фази Місяця.

Так, якщо зробити стрижку у Місяць, що зростає, це може стимулювати ріст волосся, зробити його більш об'ємним і міцним. Фарбування у цю фазу також сприяє глибшому та яскравішому кольору.

Під час Місяця, що спадає, зачіска краще зберігає форму, але ріст волосся уповільнюється. Повний Місяць підходить для зміни стилю, а в Молодик варто обмежитися легким оновленням зачіски або ж краще взагалі не чіпати волосся.

Дівчина доглядає за волоссям. Фото: depositphotos.com

Які дні будуть сприятливі для стрижки волосся у листопаді 2024

Для досягнення бажаного результату варто планувати стрижку на такі дні: 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24 25 листопада. У ці дати стрижка може допомогти не тільки оновити образ, а й, за переконаннями астрологів, сприяти покращенню фінансового успіху.

Несприятливі дні для стрижки та фарбування у листопаді 2024

Краще уникати візиту до перукаря 1, 17, 29 листопада — на ці дати припадають несприятливі фази, коли волосся може гірше рости або втрачати свій здоровий вигляд.

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