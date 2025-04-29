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Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — даты красоты

29 апреля 2025 08:02
Светлана Конюшенко - Редактор
Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — удачные и неудачные дни
Девушка красит волосы в парикмахерской. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Май — отличный месяц для перемен, и новый цвет волос может стать идеальным стартом для обновления образа. Но чтобы окрашивание принесло идеальный результат и яркие эмоции важно выбрать правильный день по лунному календарю. Астрологи утверждают, что определенные фазы Луны могут усилить эффект краски, сделать волосы более крепкими и блестящими, а неудачный момент наоборот — спровоцировать ломкость и потерю цвета.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на май 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для смены цвета, которые подарят здоровье и сияние вашим локонам.

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Фазы Луны в мае 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 11 мая;
  • Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;
  • Новолуние в знаке Близнецы — 27 апреля в 6:02 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 28 по 31 мая;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в мае 2025 года
Полная Луна розового цвета. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в мае 2025 года

Как отмечают астрологи, окрашивание в благоприятные дни поможет:

  • сделать волосы сильными и блестящими;
  • закрепить цвет надолго;
  • предотвратить секущиеся кончики и ломкость.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 мая.

В целом хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 4 мая.

Нейтральные дни для окрашивания в мае: 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 мая.

Стоит заметить, что в нейтральные дни результат может быть непредсказуемым. Окрашивание не принесет вреда, но и ожидаемого эффекта может не быть. Лучше в это время сосредоточиться на уходе за волосами: маски, питательные процедуры и легкое тонирование будут уместны.

 

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Парикмахер красит белокурые волосы. Фото: freepik.com

Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — какие даты неблагоприятны

Окрашивание в неблагоприятные дни может вызвать:

  • чрезмерную сухость или ломкость волос;
  • неравномерное окрашивание;
  • быстрое смывание цвета;
  • снижение общего тонуса волос.

Худшие дни для смены цвета: 22, 27 мая.

Особенно осторожными стоит быть 27 мая — день новолуния, когда энергетика волос очень уязвима.

Также не рекомендованы для окрашивания: 2, 19, 29, 30 мая.

В эти дни окрашивание может "ложиться" неравномерно, а оттенок может быстро потерять насыщенность.

Напомним, ранее мы делились лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет выбрать самые успешные даты последнего месяца весны.

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