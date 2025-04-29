Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — удачные и неудачные дни

Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — даты красоты
Май — отличный месяц для перемен, и новый цвет волос может стать идеальным стартом для обновления образа. Но чтобы окрашивание принесло идеальный результат и яркие эмоции важно выбрать правильный день по лунному календарю. Астрологи утверждают, что определенные фазы Луны могут усилить эффект краски, сделать волосы более крепкими и блестящими, а неудачный момент наоборот — спровоцировать ломкость и потерю цвета.
Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на май 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для смены цвета, которые подарят здоровье и сияние вашим локонам.
Фазы Луны в мае 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 11 мая;
- Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;
- Новолуние в знаке Близнецы — 27 апреля в 6:02 по Киеву;
- Растущая Луна — с 28 по 31 мая;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни благоприятны для окрашивания волос в мае 2025 года
Как отмечают астрологи, окрашивание в благоприятные дни поможет:
- сделать волосы сильными и блестящими;
- закрепить цвет надолго;
- предотвратить секущиеся кончики и ломкость.
Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 мая.
В целом хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 4 мая.
Нейтральные дни для окрашивания в мае: 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 мая.
Стоит заметить, что в нейтральные дни результат может быть непредсказуемым. Окрашивание не принесет вреда, но и ожидаемого эффекта может не быть. Лучше в это время сосредоточиться на уходе за волосами: маски, питательные процедуры и легкое тонирование будут уместны.
Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — какие даты неблагоприятны
Окрашивание в неблагоприятные дни может вызвать:
- чрезмерную сухость или ломкость волос;
- неравномерное окрашивание;
- быстрое смывание цвета;
- снижение общего тонуса волос.
Худшие дни для смены цвета: 22, 27 мая.
Особенно осторожными стоит быть 27 мая — день новолуния, когда энергетика волос очень уязвима.
Также не рекомендованы для окрашивания: 2, 19, 29, 30 мая.
В эти дни окрашивание может "ложиться" неравномерно, а оттенок может быстро потерять насыщенность.
Напомним, ранее мы делились лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет выбрать самые успешные даты последнего месяца весны.
Читайте Новини.LIVE!