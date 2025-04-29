Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — удачные и неудачные дни

Девушка красит волосы в парикмахерской. Фото: freepik.com

Май — отличный месяц для перемен, и новый цвет волос может стать идеальным стартом для обновления образа. Но чтобы окрашивание принесло идеальный результат и яркие эмоции важно выбрать правильный день по лунному календарю. Астрологи утверждают, что определенные фазы Луны могут усилить эффект краски, сделать волосы более крепкими и блестящими, а неудачный момент наоборот — спровоцировать ломкость и потерю цвета.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на май 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для смены цвета, которые подарят здоровье и сияние вашим локонам.

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Фазы Луны в мае 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 мая;

— с 1 по 11 мая; Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;

— 12 мая в 19:55 по Киеву; Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;

— с 13 по 26 мая; Новолуние в знаке Близнецы — 27 апреля в 6:02 по Киеву;

— 27 апреля в 6:02 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 31 мая;

— с 28 по 31 мая; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Полная Луна розового цвета. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в мае 2025 года

Как отмечают астрологи, окрашивание в благоприятные дни поможет:

сделать волосы сильными и блестящими;

закрепить цвет надолго;

предотвратить секущиеся кончики и ломкость.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 мая.

В целом хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 4 мая.

Нейтральные дни для окрашивания в мае: 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 мая.

Стоит заметить, что в нейтральные дни результат может быть непредсказуемым. Окрашивание не принесет вреда, но и ожидаемого эффекта может не быть. Лучше в это время сосредоточиться на уходе за волосами: маски, питательные процедуры и легкое тонирование будут уместны.

Парикмахер красит белокурые волосы. Фото: freepik.com

Лунный календарь окрашивания волос на май 2025 — какие даты неблагоприятны

Окрашивание в неблагоприятные дни может вызвать:

чрезмерную сухость или ломкость волос;

неравномерное окрашивание;

быстрое смывание цвета;

снижение общего тонуса волос.

Худшие дни для смены цвета: 22, 27 мая.

Особенно осторожными стоит быть 27 мая — день новолуния, когда энергетика волос очень уязвима.

Также не рекомендованы для окрашивания: 2, 19, 29, 30 мая.

В эти дни окрашивание может "ложиться" неравномерно, а оттенок может быстро потерять насыщенность.

Напомним, ранее мы делились лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет выбрать самые успешные даты последнего месяца весны.