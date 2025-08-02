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Главная Праздники Лунный календарь окрашивания волос на август 2025 — дни красоты

Лунный календарь окрашивания волос на август 2025 — дни красоты

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 08:02
Лунный календарь окрашивания волос на август 2025 — удачные и неудачные дни
Парикмахер красит волосы. Фото: freepik.com

Август — идеальное время для обновления или изменения внешности. Начать можно с цвета волос. А чтобы новый оттенок получился идеальным, держался дольше и подчеркнул вашу внешность, стоит обратиться к лунному календарю окрашивания волос. Ведь, чтобы смена имиджа принесла удовольствие, важно не только выбрать оттенок краски, но и учесть фазы Луны.

Новини.LIVE делится лунным календарем окрашивания волос на август 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для смены цвета.

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Фазы Луны в августе 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 8 августа;
  • Полнолуние в знаке Водолея — 9 августа;
  • Убывающая Луна — с 10 по 22 августа;
  • Новолуние в знаке Дева — 23 августа;
  • Растущая Луна — с 24 по 31 августа;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в августе 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в августе 2025 года

Окрашивание, мелирование, тонирование и обновление цвета рекомендуется проводить в такие даты: 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26 и 30 августа.

Как отмечают астрологи, именно в эти дни Луна способствует равномерному нанесению краски, насыщенному цвету и длительному результату. Особенно хорошо удаются процедуры по окрашиванию седины, сложное колорирование и осветление.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2025 — какие даты неблагоприятны

Неблагоприятными для смены цвета последний летний месяц будут: 3, 19, 28 и 29 августа. Именно в эти дни возможны проблемы с оттенком, краска может лечь неровно или дать непредсказуемый результат. Более того, появляется риск повреждения локонов.

Завивка, укладка и уход — дополнительные советы на август 2025

Если вы планируете завивку или выравнивание волос, обратите внимание на период с 11 по 18 августа, а также 20-23 числа. Именно в это время волосы лучше воспринимают изменение формы, хорошо держат укладку, а процедура пройдет мягко и без вреда для структуры локонов.

Напомним, ранее мы делились лунным календарем стрижек на август 2025 года.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на август 2025 года, который поможет выбрать самые успешные даты последнего месяца лета.

прически Астрология советы волосы август лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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