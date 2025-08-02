Місячний календар фарбування волосся на серпень 2025 — вдалі та невдалі дні

Перукарка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Серпень — ідеальний час для оновлення або зміни зовнішності. Почати можна з кольору волосся. А щоб новий відтінок вийшов ідеальним, тримався довше й підкреслив вашу зовнішність, варто звернутися до місячного календаря фарбування волосся. Адже, щоб зміна іміджу принесла задоволення, важливо не лише обрати відтінок фарби, а й врахувати фази Місяця.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем фарбування волосся на серпень 2025 року, щоб обрати найкращі дати для зміни кольору.

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Фази Місяця у серпні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 8 серпня;

— з 1 по 8 серпня; Повня у знаку Водолія — 9 серпня;

— 9 серпня; Місяць, що спадає — з 10 по 22 серпня;

— з 10 по 22 серпня; Молодик у знаку Діва — 23 серпня;

— 23 серпня; Місяць, що зростає — з 24 по 31 серпня;

— з 24 по 31 серпня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у серпні 2025 року

Фарбування, мелірування, тонування та оновлення кольору рекомендується проводити в такі дати: 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26 та 30 серпня.

Як зазначають астрологи, саме у ці дні Місяць сприяє рівномірному нанесенню фарби, насиченому кольору та тривалому результату. Особливо добре вдаються процедури з фарбування сивини, складне колорування та освітлення.

Місячний календар фарбування волосся на серпень 2025 — які дати несприятливі

Несприятливими для зміни кольору останній літній місяць будуть: 3, 19, 28 та 29 серпня. Саме у ці дні можливі проблеми з відтінком, фарба може лягти нерівно або дати непередбачуваний результат. Щобільше, з'являється ризик пошкодження локонів.

Завивка, укладка і догляд — додаткові поради на серпень 2025

Якщо ви плануєте завивку або вирівнювання волосся, зверніть увагу на період з 11 по 18 серпня, а також 20–23 числа. Саме в цей час волосся краще сприймає зміну форми, добре тримає укладку, а процедура пройде м'яко й без шкоди для структури локонів.

Нагадаємо, раніше ми ділилися місячним календарем стрижок на серпень 2025 року.

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