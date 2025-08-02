Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар фарбування волосся на серпень 2025 — дні краси

Місячний календар фарбування волосся на серпень 2025 — дні краси

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 08:02
Місячний календар фарбування волосся на серпень 2025 — вдалі та невдалі дні
Перукарка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Серпень — ідеальний час для оновлення або зміни зовнішності. Почати можна з кольору волосся. А щоб новий відтінок вийшов ідеальним, тримався довше й підкреслив вашу зовнішність, варто звернутися до місячного календаря фарбування волосся. Адже, щоб зміна іміджу принесла задоволення, важливо не лише обрати відтінок фарби, а й врахувати фази Місяця.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем фарбування волосся на серпень 2025 року, щоб обрати найкращі дати для зміни кольору.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у серпні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 8 серпня;
  • Повня у знаку Водолія — 9 серпня;
  • Місяць, що спадає — з 10 по 22 серпня;
  • Молодик у знаку Діва — 23 серпня;
  • Місяць, що зростає — з 24 по 31 серпня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у серпні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у серпні 2025 року

Фарбування, мелірування, тонування та оновлення кольору рекомендується проводити в такі дати: 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26 та 30 серпня.

Як зазначають астрологи, саме у ці дні Місяць сприяє рівномірному нанесенню фарби, насиченому кольору та тривалому результату. Особливо добре вдаються процедури з фарбування сивини, складне колорування та освітлення.

Місячний календар фарбування волосся на серпень 2025 — які дати несприятливі

Несприятливими для зміни кольору останній літній місяць будуть: 3, 19, 28 та 29 серпня. Саме у ці дні можливі проблеми з відтінком, фарба може лягти нерівно або дати непередбачуваний результат. Щобільше, з'являється ризик пошкодження локонів. 

Завивка, укладка і догляд — додаткові поради на серпень 2025

Якщо ви плануєте завивку або вирівнювання волосся, зверніть увагу на період з 11 по 18 серпня, а також 20–23 числа. Саме в цей час волосся краще сприймає зміну форми, добре тримає укладку, а процедура пройде м'яко й без шкоди для структури локонів.

Нагадаємо, раніше ми ділилися місячним календарем стрижок на серпень 2025 року. 

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на серпень 2025 року, який допоможе обрати найуспішніші дати останнього місяця літа.

зачіски Астрологія поради волосся серпень місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації