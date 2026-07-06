Месяц повышенного напряжения: каким знакам Зодиака нужно быть осторожными в июле

Зодиакальный круг, загадочная красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Июль 2026 будет насыщен астрологическими событиями. Если одним он сулит удачу, то некоторым знакам Зодиака месяц принесет испытания на выносливость. Напряжение будет ощущаться сразу в нескольких сферах жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на астропрогноз астролога Марины Скади рассказывает, кому в июле стоит быть особенно внимательными.

Близнецы

Июль ударит по вашей финансовой сфере. Возможны неожиданные расходы, изменения источников дохода или пересмотр важных планов. Также месяц может принести технические неполадки и перенос важных дел. Но нестабильность может открыть и новые возможности. Особенно если не торопиться с решениями. После завершения ретроградного Меркурия 23 июля вам станет легче говорить о том, что давно беспокоило. Откровенные разговоры помогут устранить недоразумения.

Дева

Ваш успех в июле будет напрямую зависеть от вашей внимательности. Новые финансовые возможности могут появляться так же быстро, как и исчезать, поэтому любые решения стоит принимать только после тщательного анализа. А наибольшую опасность будет представлять переутомление. Рабочие дела могут накапливаться, планы — неожиданно меняться, а внешнее давление будет только усиливаться. С 10 июля Венера окажется в вашем знаке и заставит внимательнее присмотреться к партнеру и отношениям. Это хорошее время для честного разговора, но чрезмерная критика может только отдалить близкого человека.

Стрелец

Июль потребует особой осторожности в финансовых вопросах. Может возникнуть соблазн рискнуть. Однако астрологи говорят, что не стоит торопиться, а лучше иметь запасной план. Оппозиция Юпитера к Плутону с 20 июля может принести задержки, перенос поездок или неожиданные изменения в работе. Лучше приспособиться к ситуации, чем пытаться силой всё контролировать. В то же время июль откроет возможность поговорить о том, что давно оставалось без ответа.

Рыбы

Во второй месяц лета финансовые вопросы потребуют максимальной внимательности. Не стоит принимать решения, руководствуясь одними лишь эмоциями. Пересмотр бюджета или отказ от определенных расходов станут правильным шагом в долгосрочной перспективе. Также вам стоит избегать чрезмерной ответственности за чужие проблемы. Если вы будете брать на себя слишком много обязанностей, рискуете быстро потерять силы и эмоциональное равновесие. Здоровый баланс между помощью другим и заботой о себе станет ключом к спокойному месяцу.

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