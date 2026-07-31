Медовый Спас 2026: какие растения должны быть в маковейчике для счастья и защиты

Украинские верующие в церкви в день Медового Спаса. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Большой православный праздник Медовый Спас, или Маковея, украинские верующие будут отмечать уже в эту субботу, 1 августа. Одним из главных символов этого дня является маковейчик — особый букет-оберег из трав, цветов и колосков. Его издавна считали сильным оберегом для дома. Наши предки верили, что правильно собранный и освященный букетик приносит счастье, достаток и защищает от бед.

Новини.LIVE рассказывают, что должно быть в маковейчике и какой смысл несет каждое растение.

Как правильно собрать маковейчик на Медовый Спас

Маковейчик — это не просто красивый праздничный букет, а древний украинский оберег, который традиционно готовили к Медовому Спасу. По народным обычаям его собирали накануне праздника, используя свежие растения, срезанные именно в этом сезоне. Ведь считалось, что прошлогодние сухоцветы уже утратили свою силу и не могут выполнять защитную функцию.

По древней традиции в настоящий маковейчик входит 17 различных растений. В него добавляют полевые и садовые цветы, душистые травы, зелень, сухоцветы, колоски зерновых и обязательно мак — как культурный, так и дикий. В разных регионах Украины состав букета мог несколько отличаться. Кое-где в него добавляли укроп, стручки гороха, фасоль или даже початки кукурузы. Такие дары огорода символизировали богатый урожай, сытость и достаток в доме.

В день Маковея букет обязательно несли в храм для освящения. После этого его ставили дома возле икон, где он оставался до следующей весны как семейный оберег. Существовало также поверье, что освященные травы могут помогать при различных недугах. Поэтому при необходимости хозяева использовали отдельные растения или мак из букета. Весной семена мака из маковейчика высевали на огороде, чтобы обеспечить хороший урожай. А высушенные цветы девушки иногда вплетали в волосы на Благовещение, веря, что они принесут красоту и крепкое здоровье.

Какие растения должны быть в маковейчике и что они символизируют

Каждое растение в праздничном букете-обереге имеет свое особое значение. В него традиционно добавляют:

мак — один из главных символов Маковея, олицетворяющий защиту от зла, жизненную силу и достаток;

— один из главных символов Маковея, олицетворяющий защиту от зла, жизненную силу и достаток; чернобрывцы — символ крепкого здоровья;

— символ крепкого здоровья; нагидки — олицетворяют верность и счастливую супружескую жизнь;

— олицетворяют верность и счастливую супружескую жизнь; душицу — символ продолжения рода, женского здоровья и семейного счастья;

— символ продолжения рода, женского здоровья и семейного счастья; любисток — для любви, взаимопонимания и семейного согласия;

— для любви, взаимопонимания и семейного согласия; буркун — как знак примирения между родными;

— как знак примирения между родными; чертополох — для защиты дома от ссор и негатива;

— для защиты дома от ссор и негатива; подсолнечник — символ солнца, тепла, веры и надежды;

— символ солнца, тепла, веры и надежды; руту — символ женственности и красоты;

— символ женственности и красоты; калину — как знак любви, нежности и украинского рода;

— как знак любви, нежности и украинского рода; тирлич — чтобы у девушки была счастливая судьба и много поклонников;

— чтобы у девушки была счастливая судьба и много поклонников; колоски пшеницы — символ достатка и благополучия;

— символ достатка и благополучия; колоски овса — для богатого урожая;

— для богатого урожая; ласкавец — как символ мира и гармонии в семье;

— как символ мира и гармонии в семье; полынь — для защиты от невзгод и душевного спокойствия;

— для защиты от невзгод и душевного спокойствия; васильки — символ чистоты, скромности и духовности;

— символ чистоты, скромности и духовности; цикорий — знак сдержанности и мудрости;

— знак сдержанности и мудрости; георгины — символ жизненной силы и успеха;

— символ жизненной силы и успеха; тысячелистник — символ несокрушимости, выносливости и силы духа.

Почему дикий мак имеет особое значение

Особое место в народных традициях занимает так называемый мак-видюк — самосевной дикий мак, освященный в день Маковия. В народных верованиях его считали одним из самых сильных оберегов от всего злого. Наши предки верили, что такой мак помогает защитить дом от недоброжелателей, сглаза и нечистой силы. Поэтому освященным маком иногда осыпали порог, двор или дом, образуя символический защитный круг. По народным преданиям, такой обычай должен был оберегать семью от несчастий и всевозможных бед.

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