Медовый Спас 2026: какие продукты нельзя освящать в церкви в этот праздник

Украинцы освящают праздничные корзины в день Маковея. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Уже в эту субботу, 1 августа, украинцы будут отмечать Медовый Спас, или Маковея. По традиции утром православные верующие отправятся в храм, чтобы освятить праздничные корзины. Но важно знать, какие продукты можно освящать на праздник, а какие могут осквернить его духовный смысл.

Новини.LIVE рассказывают, каковы же основные требования к наполнению праздничной корзины на Медовый Спас.

Какие продукты нельзя освящать на Медовый Спас 2026

Медовый Спас открывает цикл августовских Спасов и одновременно знаменует начало Успенского поста. Освящение продуктов в этот праздник символизирует благодарность Богу за урожай и благословение на предстоящий год. Поэтому в праздничную корзину не кладут случайные вещи. В храм традиционно приносят первые дары нового урожая: мед, мак, душистые травы, полевые цветы и другие постные продукты.

Священнослужители подчеркивают, что освящение не является способом благословить любые покупки или продукты. А поскольку Спас совпадает с началом поста, в церковь не приносят скоромную пищу.

Поэтому в корзину нельзя класть:

алкогольные напитки, в частности водку, вино, кагор;

мясо, колбасы, сало и любые мясные продукты;

рыбу и морепродукты;

яйца;

молоко, сыр, масло и другие молочные продукты;

готовые жирные, жареные или вареные блюда;

домашние консервы;

экзотические или несезонные фрукты.

Какие вещи категорически нельзя приносить в храм на Маковея

Запрет касается не только продуктов. Некоторые вещи также не имеют места в праздничной корзине. Не рекомендуется приносить:

ножи и любые острые предметы;

оружие;

деньги;

ювелирные украшения;

бытовые предметы, технику или другие предметы, не связанные с праздником.

Церковь подчеркивает, что освящение не должно превращаться в благословение материальных ценностей или предметов повседневного обихода.

Главное правило праздничной корзины

Если вы сомневаетесь, можно ли освящать тот или иной продукт или вещь, лучше не класть их в корзину. Главное значение Медового Спаса заключается не в количестве принесенных продуктов, а в искренней молитве, благодарности и духовном смысле праздника.

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