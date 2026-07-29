Лунный календарь на 29 июля 2026: что сделать в полнолуние, чтобы привлечь удачу

Лунный календарь, девушка держит Луну. Коллаж: Новини.LIVE

Нас ждет одно из самых значимых событий лета 2026 года — полнолуние в знаке Водолея. По словам астрологов, 29 июля принесет многим неожиданные озарения, важные новости и желание изменить свою жизнь. В то же время энергия полнолуния традиционно усиливает эмоции, поэтому любые решения стоит принимать с холодной головой.

Новини.LIVE рассказывает, что советует лунный календарь на 29 июля, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 29 июля 2026 года

В среду, 29 июля, полная Луна взойдет на небе в 17:35 по киевскому времени. В этот момент Луна будет находиться в знаке Водолея. Именно в этот день энергия нашего небесного светила достигнет своего максимума, а вместе с ней могут усилиться эмоции, интуиция и стремление к переменам.

Полнолуние будет проходить под влиянием 15-й и 16-й лунных суток. Первая связана с мощной внутренней энергией и испытанием силы воли, а вторая постепенно возвращает ощущение гармонии и помогает яснее увидеть дальнейший путь.

Как полнолуние в Водолее повлияет на день

Полнолуние в Водолее переключает внимание с повседневных забот на будущее. Растет желание освободиться от ограничений, попробовать новый подход к привычным делам или решиться на изменения, которые давно откладывались. Водолей также связан с творчеством, нестандартным мышлением и новыми идеями. Поэтому в этот день многим будет легче находить необычные решения, смотреть на ситуацию под другим углом. Вместе с тем полнолуние способно усилить эмоции. Настроение может быстро меняться, а реакция на слова или события — быть сильнее, чем обычно.

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Три вещи, которые принесут удачу в полнолуние 29 июля

Полнолуние считается моментом завершения и осознания. Поэтому лучшие результаты сегодня принесут действия, которые помогут поставить точку в одном этапе и подготовиться к новому:

Завершите дело, которое давно откладывали. Поблагодарите себя за свои достижения. Найдите несколько минут, чтобы вспомнить, что хорошего произошло с вами в последнее время. Позвольте себе мечтать о большем. Энергия Водолея поддерживает смелые идеи и нестандартное мышление.

Что еще полезно делать 29 июля

Лунный календарь советует посвятить день делам, которые помогут подвести итоги, укрепить уверенность в себе и подготовиться к новому этапу. Особенно благоприятно сегодня:

завершать дела;

анализировать свои достижения;

строить планы на ближайший месяц;

заниматься творчеством;

вести откровенные разговоры, которые давно откладывались;

находить время для отдыха;

вести дневник или заниматься другими практиками самоанализа;

избавляться от ненужных вещей;

проводить вечер с близкими людьми.

Чего лучше избегать во время полнолуния в Водолее

Несмотря на сильную энергетику дня, полнолуние может сделать людей более эмоциональными и импульсивными. Поэтому лунный календарь советует не позволять чувствам руководить важными решениями. Сегодня лучше не:

вступать в конфликты;

выяснять отношения на эмоциях;

принимать судьбоносные решения под влиянием сиюминутных эмоций;

переутомляться физически или морально;

накапливать обиды;

поддаваться пессимизму или страху перед изменениями.

Символ дня

Символом остается Шакал. Он напоминает, что во время полнолуния особенно важно контролировать свои желания и эмоции. После начала 16-го лунного суток символом становится Бабочка, которая олицетворяет гармонию, обновление и переход к новому жизненному этапу.

Ритуал на полнолуние

Вечером найдите 20 минут для себя и запишите:

три события, за которые вы благодарны прошедшему месяцу;

три вещи, которые хотите оставить в прошлом;

три желания или цели, на которых планируете сосредоточиться в новом лунном цикле.

После этого несколько минут посидите в тишине, чтобы осознать свои мысли и настроиться на позитив.

Главный совет дня

Не спешите принимать судьбоносные решения, руководствуясь лишь сильными эмоциями.

Аффирмация дня

"Я с благодарностью принимаю все, что принесло мне это полнолуние. Я отпускаю прошлое, открываюсь новым возможностям и уверенно движусь вперед".

Цвет дня

Голубой. Он символизирует свободу, внутреннюю гармонию, ясность мыслей и хорошо отражает энергию полнолуния в знаке Водолея.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 29 июля

Водолей

День может принести важные осознания, интересные знакомства или новые перспективы. Доверяйте своей интуиции.

Весы

Энергия полнолуния гармонично сочетается с вашей способностью находить баланс. Это благоприятное время для творчества, романтических встреч и обучения.

Близнецы

Сегодня вам будет легче находить общий язык с людьми, быстро усваивать новую информацию и замечать возможности, которые могут положительно повлиять на будущее.

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