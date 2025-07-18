Какой знак Зодиака ждет большая удача на выходные, 19-20 июля 2025 года — гороскоп

Гороскоп на один знак Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 19 и 20 июля готовят особый подарок только для одного знака Зодиака — именно ему звезды улыбнутся шире всего. Удача будет сопровождать его во всем — от финансов до личных решений, а интуиция станет точным компасом. По прогнозам астрологов, это будет именно то время, когда желания могут сбыться, если не испугаться сделать шаг вперед.

Кому из представителей зодиакального круга выпадет счастливый билет именно в эти июльские выходные — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Знак Зодиака, которому улыбнется удача

Выходные 19-20 июля станут настоящим прорывом для Стрельцов. Представители этого знака Зодиака окажутся в нужном месте в нужное время. Даже если раньше вы сомневались в своих силах, сейчас именно тот момент, когда стоит действовать.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

По прогнозам астрологов, особенно благоприятным будет субботний вечер: неожиданное предложение или идея может стать началом нового прибыльного этапа. Также в этот период вас могут порадовать приятные новости от близких или долгожданные результаты дел, которые казалось бы "зависли".

Астрологи советуют не игнорировать внутренний голос — в этот раз интуиция вас не подведет. Если планировали смену работы, запуск проекта или даже важный личный разговор — не откладывайте. Эти выходные открывают перед вами двери, за которыми скрывается большой успех.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака найдет душевный покой в ретроградный Меркурий.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака ждут сложные испытания в ретроградный Сатурн.

Также мы делились, какие знаки Зодиака откроют новую главу жизни уже в середине июля.