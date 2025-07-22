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Главная Праздники Когда Успенский пост 2025 — новые даты и главные запреты Спасовки

Когда Успенский пост 2025 — новые даты и главные запреты Спасовки

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 05:52
Успенский пост 2025 — когда начинается, что можно и нельзя есть, запреты
Девушка с яблоками возле церкви. Фото: google.com

Большая часть лета уже позади и приближается август, который для многих верующих является временем особого духовного очищения. Именно в этот период начинается Успенский пост, который еще издавна в народе называют Спасовкой. Он посвящен Богородице и завершает церковный год, давая возможность переосмыслить свою жизнь, очистить сердце и укрепить веру.

Поэтому самое время узнать, когда Успенский пост в 2025 году, какие запреты и традиции сопровождают этот период, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

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Когда Успенский пост в 2025 году

Успенский пост начинается 1 августа и длится до 14 августа включительно. Это смещение связано с переходом Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь. Ранее пост длился с 14 по 27 августа по старому стилю.

Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы — днем, когда чествуют завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небеса.

 

Когда Успенский пост в 2025 году
Женщина молится перед иконой. Фото: freepik.com

Почему Успенский пост называют Спасовкой и каково его значение

В народе Успенский пост часто называют Спасовкой, ведь на этот период приходятся важные празднования — три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа). Хотя последний уже после поста, его тоже ассоциируют с этим периодом.

Успенский пост имеет глубокое духовное значение — это время подражания покорности, чистоты и любви Богородицы. Церковь призывает верующих не только ограничивать себя в еде, но и очистить душу от зависти, гнева и других страстей. Это возможность замедлиться, очистить сердце, обрести покой и глубже почувствовать присутствие Бога в жизни перед завершением церковного года.

 

Почему Успенский пост называют Спасовкой и каково его значение
Икона Успения пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Что нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост относится к строгим — верующим нельзя есть:

  • мясо;
  • рыбу (кроме 6 августа — на Преображение Господне);
  • яйца;
  • молоко и молочные продукты;
  • блюда из животных жиров.

 

Что нельзя есть во время Успенского поста
Продукты для поста. Фото: depositphotos.com

Успенский пост 2025 —  что можно есть в Спасовку

Успенский пост имеет особую структуру питания:

  1. Понедельник, среда, пятница — сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, орехи, мед, вода).
  2. Вторник и четверг — горячая пища без масла.
  3. Суббота и воскресенье — горячая пища с маслом, можно немного вина.
  4. 6 августа (Преображение Господне) — разрешена рыба.

Важно постепенно выходить из поста, чтобы не перегрузить организм после строгих ограничений.

 

Успенский пост 2025 —  что можно есть в Спасовку
Мед, яблоки и цветы. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать во время Успенского поста

Пост — это не только о еде. Спасовка — это также период сдержанности в мыслях, словах и поступках.

Церковь запрещает:

  • шумные вечеринки, развлечения и танцы;
  • конфликты, ругань, осуждение других;
  • чрезмерное потребление информации (это время тишины и размышлений);
  • вредные привычки;
  • ссоры в семье и на работе;
  • интимную близость (для супругов — по согласию и благословению).

Вместо этого стоит:

  • больше молиться;
  • читать духовную литературу;
  • посещать богослужения;
  • делать добрые дела;
  • посвятить время тишине, размышлениям и искреннему разговору с Богом.

 

Что нельзя делать во время Успенского поста
Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Что разрешено делать во время Спасовки

Бытовые дела не под запретом. Успенский пост приходится на горячий сезон огородных работ, поэтому разрешается:

  • собирать урожай;
  • поливать растения;
  • пропалывать грядки;
  • ухаживать за садом и цветами.

Единственное, от чего стоит воздержаться — физически изнурительный труд, если он не является жизненно необходимым.

Кто может не соблюдать пост

Церковь подчеркивает: главная цель поста — не ограничение, а внутреннее очищение. Если же пост может навредить здоровью, от него можно отказаться. Не обязаны поститься:

  • дети до 14 лет;
  • люди преклонного возраста;
  • беременные женщины и кормящие матери;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • те, кто занимается тяжелым физическим трудом.

В таких случаях лучше посоветоваться со священником и врачом.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Украине будут праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году.

праздники традиции церковь Успенский пост запреты
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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