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Когда Китайский Новый год 2025 — точная дата, обычаи празднования

8 января 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда праздновать Китайский Новый год 2025 — дата и традиции празднования
Празднование Китайского Нового года. Фото: asahi.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Китайский Новый год — один из самых ярких и ожидаемых праздников в мире, ежегодно привлекающий внимание миллионов людей. Уникальность этого праздника заключается в его глубоких традициях, символике и грандиозных торжествах, которые длятся целых 15 дней.

Новини.LIVE расскажет, когда Китайский Новый год 2025, в чем его особенности, какие традиции, обычаи и ритуалы сопровождают этот праздник.

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Когда праздновать Китайский Новый год 2025

Китайский Новый год, или Чуньцзе ("Праздник весны"), всегда празднуют в период между 21 января и 20 февраля. Точную дату определяют по лунному календарю: это первое новолуние после зимнего солнцестояния (21 декабря). В 2025 году праздник приходится на 29 января. А все торжества продлятся до 16 февраля и завершатся Праздником фонарей.

 

Когда праздновать Китайский Новый год 2025
Празднование Китайского Нового года. Фото: google.com

Легенда о Няне — история Китайского Нового года

По древней китайской легенде, дважды в год из морских глубин появлялось ужасное чудовище Нянь, которое приносило смерть и разрушения. Люди вынуждены были прятаться от его нападений. Но, однажды Нянь, ворвавшись в деревню, испугался детей в красной одежде. С тех пор китайцы начали украшать дома красными фонарями и узорами из бумаги, чтобы защититься от чудовища.

Другая версия легенды рассказывает о старце, который накануне прихода Няня попросился на ночлег в одну из деревень. Он пообещал избавить их от чудовища. Старец пометил дома красной краской, зажег в окнах свечи и громко хлопал в хлопушки. Нянь оказался чувствительным к громким звукам, огню и красному цвету и больше не возвращался.

С того времени китайцы отпугивают злых духов с помощью красного цвета, фейерверков и фонарей. Эти атрибуты стали неотъемлемой частью празднования Китайского Нового года.

 

Легенда о Няне - история Китайского Нового года
Празднование Китайского Нового года. Фото: google.com

Что означает год Зеленой Деревянной Змеи

В китайской астрологии каждый год связан с определенным элементом и животным зодиакального цикла. В 2025 году, как известно, это будет Зеленая Деревянная Змея.

Дерево символизирует рост, гармонию и новые начинания. Змея — символ мудрости, гибкости, интуиции и трансформаций. Год Змеи обещает перемены, новые вызовы и возможности для роста. В то же время, зеленый цвет — символ надежды на мир и покой, символ преодоления и победы, природы и молодости. 

 

Что означает год Зеленой Деревянной Змеи
Зеленая Деревянная Змея. Фото: freepik.com

Главные традиции Китайского Нового года

Празднование Китайского Нового года сопровождается многочисленными ритуалами, которые направлены на привлечение удачи, богатства и счастья. Вот главные обычаи:

1. Уборка дома

Перед праздником китайцы тщательно убирают дома, чтобы избавиться от старого и негативного. Считается, что чистота приносит успех в новом году.

2. Украшение красным цветом

Красный символизирует защиту и удачу. Дома украшают красными фонарями, бумажными поделками и надписями с пожеланиями счастья и достатка.

3. Семейный ужин

Главное событие праздника — ужин с родными. На столе обязательно должна быть рыба — символ достатка, пельмени — богатство и сладости — счастье.

4. Красные конверты (хунбао) и подарки

Существует традиция дарить на Новый год красные конверты с деньгами. Чаще всего их дарят детям. Обязательно нужно подарить родным и близким два мандарина, поскольку они считаются символом достатка. Также люди в этот день обмениваются подарками, которые должны состоять из парного количества вещей, ведь они означают семейную гармонию и единство.

5. Фейерверки и танцы драконов

Фейерверки отгоняют злых духов, а танцы драконов и львов привлекают удачу. Ежегодно во время празднования Китайского Нового года можно увидеть масштабные шоу с гигантскими драконами и яркими львами.

6. Праздник фонарей

На 15-й день Нового года происходит яркий парад с фонарями, которые символизируют свет, надежду и новые начинания.

 

Главные традиции Китайского Нового года
Празднование Китайского Нового года. Фото: google.com

Почему празднование Китайского Нового года важно

Китайский Новый год — это не только смена календаря, но и возможность восстановить гармонию, провести время с родными и настроиться на успех.

Встречая Новый год по китайским традициям, особое внимание стоит уделить очищению дома, семейным традициям и привлечению положительной энергии.

Планируйте свое празднование так, чтобы вобрать все лучшие традиции этого праздника, и пусть 2025 год принесет мудрость, спокойствие и новые возможности!

Также предлагаем ознакомиться с новым календарем государственных, профессиональных и международных праздников на январь 2025 года, который поможет оставаться в курсе всех крупных и важных событий Украины. 

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05:45 Пенсионеры могут потерять выплаты в 2025 году — перечень причин

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