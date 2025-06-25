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Главная Праздники Когда День ПВО и День Государственности — календарь на июль 2025

Когда День ПВО и День Государственности — календарь на июль 2025

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Дата публикации 25 июня 2025 07:03
Календарь праздников на июль 2025 — когда важные праздники День ПВО и День Государственности
Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: radiosvoboda.org

Второй месяц лета будет богатым на государственные и профессиональные праздники. В частности, украинцы будут отмечать День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День крещения Руси.

Какие еще важные праздники, события и памятные даты будут встречать украинцы в июле 2025 года — узнайте в подробном календаре праздников, который подготовили Новини.LIVE.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Таким образом в июле выходными будут только суббота и воскресенье.

В июле будет 31 день:

  • рабочие — 23;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй летний месяц станут такие даты:

  • 5 и 6 июля;
  • 12 и 13 июля;
  • 19 и 20 июля;
  • 26 и 27 июля.

 

Выходные и рабочие дни в июле 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Планирование дел по календарю. Фото: freepik.com

Календарь праздников на июль 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на июль 2025 года:

  • 1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя;
  • 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста;
  • 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов;
  • 4 июляДень судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины;
  • 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Международный день Днепра, Всемирный день бикини;
  • 6 июляДень Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота, Международный день поцелуев;
  • 7 июляДень войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День работника природно-заповедного дела, Международный день мира и любви;
  • 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы;
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения;
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника;
  • 13 июля — День рыбака, Международный день головоломки, Международный день горных пород, Всемирный день года;
  • 14 июля — Международный день небинарных людей;
  • 15 июляДень миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси;
  • 16 июляДень принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера;
  • 17 июля День этнографа Украины;
  • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
  • 19 июля — День тренера в Украине;
  • 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса, День металлурга;
  • 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов;
  • 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ;
  • 25 июля — День системного администратора;
  • 26 июля — День парашютиста;
  • 27 июляДень медика, День работников торговли в Украине, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей;
  • 29 июляДень чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины;
  • 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы;
  • 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера.

Напомним, также мы писали, будут ли украинцы переводить часы осенью 2025 года.

праздники выходные ППО календарь июль День Украинской Государственности
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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