Календарь праздников на июль 2025 — когда важные праздники День ПВО и День Государственности

Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: radiosvoboda.org

Второй месяц лета будет богатым на государственные и профессиональные праздники. В частности, украинцы будут отмечать День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День крещения Руси.

Какие еще важные праздники, события и памятные даты будут встречать украинцы в июле 2025 года — узнайте в подробном календаре праздников, который подготовили Новини.LIVE.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Таким образом в июле выходными будут только суббота и воскресенье.

В июле будет 31 день:

рабочие — 23;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй летний месяц станут такие даты:

5 и 6 июля;

12 и 13 июля;

19 и 20 июля;

26 и 27 июля.

Планирование дел по календарю. Фото: freepik.com

Календарь праздников на июль 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на июль 2025 года:

1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя;

— День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя; 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста;

— День налоговика, Международный день спортивного журналиста; 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины , Всемирный день без полиэтиленовых пакетов;

, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов; 4 июля — День судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины ;

— ; 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Международный день Днепра, Всемирный день бикини;

— День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Международный день Днепра, Всемирный день бикини; 6 июля — День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины , День работников морского и речного флота, Международный день поцелуев;

— , День работников морского и речного флота, Международный день поцелуев; 7 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины , День работника природно-заповедного дела, Международный день мира и любви;

— , День работника природно-заповедного дела, Международный день мира и любви; 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы;

— Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы; 11 июля — Всемирный день народонаселения;

— Всемирный день народонаселения; 12 июля — Всемирный день бортпроводника;

— Всемирный день бортпроводника; 13 июля — День рыбака , Международный день головоломки, Международный день горных пород, Всемирный день года;

— , Международный день головоломки, Международный день горных пород, Всемирный день года; 14 июля — Международный день небинарных людей;

— Международный день небинарных людей; 15 июля — День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси ;

— ; 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины , День бухгалтера ;

— , ; 17 июля — День этнографа Украины ;

— ; 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

— Международный день Нельсона Манделы; 19 июля — День тренера в Украине;

— День тренера в Украине; 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса, День металлурга;

— Международный день Луны, День исследования космоса, День металлурга; 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

— День работников металлургической и горнодобывающей промышленности; 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов;

— День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов; 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ;

— День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ; 25 июля — День системного администратора;

— День системного администратора; 26 июля — День парашютиста;

— День парашютиста; 27 июля — День медика, День работников торговли в Украине , Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей;

— , Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей; 29 июля — День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины ;

— ; 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы;

— Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы; 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера.

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