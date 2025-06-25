Календарь праздников на июль 2025 — когда важные праздники День ПВО и День Государственности

Когда День ПВО и День Государственности — календарь на июль 2025
Второй месяц лета будет богатым на государственные и профессиональные праздники. В частности, украинцы будут отмечать День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День крещения Руси.
Какие еще важные праздники, события и памятные даты будут встречать украинцы в июле 2025 года — узнайте в подробном календаре праздников, который подготовили Новини.LIVE.
Выходные и рабочие дни в июле 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Таким образом в июле выходными будут только суббота и воскресенье.
В июле будет 31 день:
- рабочие — 23;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными во второй летний месяц станут такие даты:
- 5 и 6 июля;
- 12 и 13 июля;
- 19 и 20 июля;
- 26 и 27 июля.
Календарь праздников на июль 2025 года
Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на июль 2025 года:
- 1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя;
- 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста;
- 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов;
- 4 июля — День судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины;
- 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Международный день Днепра, Всемирный день бикини;
- 6 июля — День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота, Международный день поцелуев;
- 7 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День работника природно-заповедного дела, Международный день мира и любви;
- 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника;
- 13 июля — День рыбака, Международный день головоломки, Международный день горных пород, Всемирный день года;
- 14 июля — Международный день небинарных людей;
- 15 июля — День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси;
- 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера;
- 17 июля — День этнографа Украины;
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
- 19 июля — День тренера в Украине;
- 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса, День металлурга;
- 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов;
- 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ;
- 25 июля — День системного администратора;
- 26 июля — День парашютиста;
- 27 июля — День медика, День работников торговли в Украине, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей;
- 29 июля — День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины;
- 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы;
- 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера.
Напомним, также мы писали, будут ли украинцы переводить часы осенью 2025 года.
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