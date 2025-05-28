Календарь праздников на июнь 2025 — когда важные события День отца и День Конституции

Отец с дочкой гуляют на государственный праздник. Фото: Yana Fedotova

Июнь открывает летний сезон — время отдыха, тепла и яркого солнца. Вместе с тем, это время полно значимых для украинцев событий. В первый месяц лета в Украине отмечают ряд праздников — профессиональных, государственных и международных: от Дня отца и Дня защиты детей до Дня Конституции.

Новини.LIVE делится с вами подробным календарем праздников на июнь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные праздники, события и памятные даты.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Поэтому, в июне в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье.

В июне традиционно будет 30 дней:

рабочие — 21;

выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными в первый летний месяц станут такие даты:

1 июня;

7 и 8 июня;

14 и 15 июня;

21 и 22 июня;

28 и 29 июня.

Девушка заглядывает в планер. Фото: freepik.com

Календарь праздников на июнь 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на июнь 2025 года:

1 июня — День защиты детей , Всемирный день родителей , День города Черкассы , День работников водного хозяйства Украины, День работников местной промышленности, Всемирный день коммуникаций, Всемирный день молока, Международный день настольных игр;

— , , , День работников водного хозяйства Украины, День работников местной промышленности, Всемирный день коммуникаций, Всемирный день молока, Международный день настольных игр; 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, Международный день проституток;

— Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, Международный день проституток; 3 июня — День рождения парашюта, Всемирный день велосипеда;

— День рождения парашюта, Всемирный день велосипеда; 4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины , Международный день невинных детей — жертв агрессии, День Хозяйственных Судов Украины, Международный день корги, Всемирный день борьбы с кариесом, Всемирный день бега;

— , Международный день невинных детей — жертв агрессии, День Хозяйственных Судов Украины, Международный день корги, Всемирный день борьбы с кариесом, Всемирный день бега; 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды, День воздушных шаров;

— Всемирный день охраны окружающей среды, День воздушных шаров; 6 июня — День журналиста Украины , Всемирный день трансплантологии, День рождения тетриса;

— , Всемирный день трансплантологии, День рождения тетриса; 7 июня — Международный день осведомленности о синдроме Туретта, Всемирный день безопасности пищевых продуктов;

— Международный день осведомленности о синдроме Туретта, Всемирный день безопасности пищевых продуктов; 8 июня — День информирования о насилии в отношении женщин и детей, День работников текстильной и легкой промышленности Украины, Всемирный день океанов, День рождения пылесоса;

— День информирования о насилии в отношении женщин и детей, День работников текстильной и легкой промышленности Украины, Всемирный день океанов, День рождения пылесоса; 9 июня — Международный день друзей ;

— ; 10 июня — Всемирный день ремесленничества, Всемирный день памяти домашних животных;

— Всемирный день ремесленничества, Всемирный день памяти домашних животных; 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день дубляжа, День работников фондового рынка Украины;

— Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день дубляжа, День работников фондового рынка Украины; 13 июня — День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 ;

— ; 14 июня — Всемирный день донора крови, Всемирный день оздоровления, День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика, Международный день блогера;

— Всемирный день донора крови, Всемирный день оздоровления, День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика, Международный день блогера; 15 июня — Международный день отца и День отца в Украине, День защиты пожилых людей, Всемирный день пожертвований;

— Международный день отца и День отца в Украине, День защиты пожилых людей, Всемирный день пожертвований; 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

— Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 18 июня — День участкового инспектора полиции;

— День участкового инспектора полиции; 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, День фермера, Всемирный день детского футбола, Всемирный день прогулки;

— Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, День фермера, Всемирный день детского футбола, Всемирный день прогулки; 20 июня — Всемирный день беженцев , Всемирный день Wi-Fi;

— , Всемирный день Wi-Fi; 21 июня — Всемирный день мира и молитвы, Всемирный день мотоциклиста;

— Всемирный день мира и молитвы, Всемирный день мотоциклиста; 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине ;

— ; 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины , Международный день женщин в инженерии;

— , Международный день женщин в инженерии; 25 июня — День таможенника Украины , Международный день моряка;

— , Международный день моряка; 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток , Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

— , Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 27 июня — Всемирный день работников промышленности, Всемирный день рыболовства;

— Всемирный день работников промышленности, Всемирный день рыболовства; 28 июня — День Конституции Украины ;

— ; 29 июня — Международный день рыбака.

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