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Когда День отца и День беженцев — календарь событий на июнь 2025

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Дата публикации 28 мая 2025 04:03
Календарь праздников на июнь 2025 — когда важные события День отца и День Конституции
Отец с дочкой гуляют на государственный праздник. Фото: Yana Fedotova

Июнь открывает летний сезон — время отдыха, тепла и яркого солнца. Вместе с тем, это время полно значимых для украинцев событий. В первый месяц лета в Украине отмечают ряд праздников — профессиональных, государственных и международных: от Дня отца и Дня защиты детей до Дня Конституции.

Новини.LIVE делится с вами подробным календарем праздников на июнь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные праздники, события и памятные даты.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Поэтому, в июне в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье.

В июне традиционно будет 30 дней:

  • рабочие — 21;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными в первый летний месяц станут такие даты:

  • 1 июня;
  • 7 и 8 июня;
  • 14 и 15 июня;
  • 21 и 22 июня;
  • 28 и 29 июня.

 

Выходные и рабочие дни в июне 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Девушка заглядывает в планер. Фото: freepik.com

Календарь праздников на июнь 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на июнь 2025 года:

  • 1 июняДень защиты детей, Всемирный день родителей, День города Черкассы, День работников водного хозяйства Украины, День работников местной промышленности, Всемирный день коммуникаций, Всемирный день молока, Международный день настольных игр;
  • 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, Международный день проституток;
  • 3 июня — День рождения парашюта, Всемирный день велосипеда;
  • 4 июняДень памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, Международный день невинных детей — жертв агрессии, День Хозяйственных Судов Украины, Международный день корги, Всемирный день борьбы с кариесом, Всемирный день бега;
  • 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды, День воздушных шаров;
  • 6 июня — День журналиста Украины, Всемирный день трансплантологии, День рождения тетриса;
  • 7 июня — Международный день осведомленности о синдроме Туретта, Всемирный день безопасности пищевых продуктов;
  • 8 июня — День информирования о насилии в отношении женщин и детей, День работников текстильной и легкой промышленности Украины, Всемирный день океанов, День рождения пылесоса;
  • 9 июняМеждународный день друзей;
  • 10 июня — Всемирный день ремесленничества, Всемирный день памяти домашних животных;
  • 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день дубляжа, День работников фондового рынка Украины;
  • 13 июняДень освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014;
  • 14 июня — Всемирный день донора крови, Всемирный день оздоровления, День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика, Международный день блогера;
  • 15 июня — Международный день отца и День отца в Украине, День защиты пожилых людей, Всемирный день пожертвований;
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
  • 18 июня — День участкового инспектора полиции;
  • 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, День фермера, Всемирный день детского футбола, Всемирный день прогулки;
  • 20 июняВсемирный день беженцев, Всемирный день Wi-Fi;
  • 21 июня — Всемирный день мира и молитвы, Всемирный день мотоциклиста;
  • 22 июняДень скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июняДень государственной службы ООН, День государственной службы Украины, Международный день женщин в инженерии;
  • 25 июняДень таможенника Украины, Международный день моряка;
  • 26 июняМеждународный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
  • 27 июня — Всемирный день работников промышленности, Всемирный день рыболовства;
  • 28 июняДень Конституции Украины;
  • 29 июня — Международный день рыбака.

Ранее мы рассказывали, что надо знать о Дне отца в Украине.

Также предлагаем узнать больше об истории праздника День Конституции Украины.

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Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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