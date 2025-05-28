Календарь праздников на июнь 2025 — когда важные события День отца и День Конституции

Когда День отца и День беженцев — календарь событий на июнь 2025
Июнь открывает летний сезон — время отдыха, тепла и яркого солнца. Вместе с тем, это время полно значимых для украинцев событий. В первый месяц лета в Украине отмечают ряд праздников — профессиональных, государственных и международных: от Дня отца и Дня защиты детей до Дня Конституции.
Новини.LIVE делится с вами подробным календарем праздников на июнь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные праздники, события и памятные даты.
Выходные и рабочие дни в июне 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Поэтому, в июне в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье.
В июне традиционно будет 30 дней:
- рабочие — 21;
- выходные (суббота и воскресенье) — 9.
Выходными в первый летний месяц станут такие даты:
- 1 июня;
- 7 и 8 июня;
- 14 и 15 июня;
- 21 и 22 июня;
- 28 и 29 июня.
Календарь праздников на июнь 2025 года
Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на июнь 2025 года:
- 1 июня — День защиты детей, Всемирный день родителей, День города Черкассы, День работников водного хозяйства Украины, День работников местной промышленности, Всемирный день коммуникаций, Всемирный день молока, Международный день настольных игр;
- 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, Международный день проституток;
- 3 июня — День рождения парашюта, Всемирный день велосипеда;
- 4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, Международный день невинных детей — жертв агрессии, День Хозяйственных Судов Украины, Международный день корги, Всемирный день борьбы с кариесом, Всемирный день бега;
- 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды, День воздушных шаров;
- 6 июня — День журналиста Украины, Всемирный день трансплантологии, День рождения тетриса;
- 7 июня — Международный день осведомленности о синдроме Туретта, Всемирный день безопасности пищевых продуктов;
- 8 июня — День информирования о насилии в отношении женщин и детей, День работников текстильной и легкой промышленности Украины, Всемирный день океанов, День рождения пылесоса;
- 9 июня — Международный день друзей;
- 10 июня — Всемирный день ремесленничества, Всемирный день памяти домашних животных;
- 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день дубляжа, День работников фондового рынка Украины;
- 13 июня — День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014;
- 14 июня — Всемирный день донора крови, Всемирный день оздоровления, День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика, Международный день блогера;
- 15 июня — Международный день отца и День отца в Украине, День защиты пожилых людей, Всемирный день пожертвований;
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
- 18 июня — День участкового инспектора полиции;
- 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, День фермера, Всемирный день детского футбола, Всемирный день прогулки;
- 20 июня — Всемирный день беженцев, Всемирный день Wi-Fi;
- 21 июня — Всемирный день мира и молитвы, Всемирный день мотоциклиста;
- 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины, Международный день женщин в инженерии;
- 25 июня — День таможенника Украины, Международный день моряка;
- 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- 27 июня — Всемирный день работников промышленности, Всемирный день рыболовства;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 29 июня — Международный день рыбака.
Ранее мы рассказывали, что надо знать о Дне отца в Украине.
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