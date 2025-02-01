День ангела в феврале 2025 — кто празднует именины и как назвать ребенка

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

День ангела — особый праздник для каждого христианина, ведь он связан с небесным покровителем, который оберегает человека на протяжении всей жизни. В феврале 2025 года многие украинцы с замечательными именами отметят свои именины, что станет поводом подарить им теплые поздравления. Также календарь имен будет прекрасным источником вдохновения для тех, кто выбирает имя для новорожденного ребенка.

Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в феврале 2025 года и какое имя выбрать для ребенка по церковному февральскому календарю.

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Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:

У кого День ангела 1 февраля

Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

У кого День ангела 2 февраля

Мужские имена: Василий

У кого День ангела 3 февраля

Мужские имена: Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 4 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян.

Женские имена: Анна, Екатерина, Екатерина, Катарина.

У кого День ангела 5 февраля

Мужские имена: Антон, Макар, Михаил.

Женские имена: Агата, Александра, Василиса, Василиса.

У кого День ангела 6 февраля

Мужские имена: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Себастьян, Юлиан, Ян, Любомир.

Женские имена: Кристина, Мария, Марфа, Кристина, Мария, Марфа.

У кого День ангела 7 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Лука, Петр, Александр, Алексей.

У кого День ангела 8 февраля

Мужские имена: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

У кого День ангела 9 февраля

Мужские имена: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 февраля

Мужские имена: Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян.

Женские имена: Анна, Валентина, Галина.

У кого День ангела 11 февраля

Мужские имена: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.

У кого День ангела 12 февраля

Мужские имена: Алексей, Антон, Евгений.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 13 февраля

Мужские имена: Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния, Вера, Зоя, Ирина.

У кого День ангела 14 февраля

Мужские имена: Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор, Рафаэль.

У кого День ангела 15 февраля

Мужские имена: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян.

Женские имена: Ефросинья, София, Ефросинья, София.

У кого День ангела 16 февраля

Мужские имена: Иван, Касьян, Иван, Касьян.

У кого День ангела 17 февраля

Мужские имена: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

У кого День ангела 18 февраля

Мужские имена: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор.

Женские имена: Анна, Марианна, Мария, Пульхерия, Пульхерия.

У кого День ангела 19 февраля

Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

У кого День ангела 20 февраля

Мужские имена: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

Девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 февраля

Мужские имена: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

У кого День ангела 22 февраля

Мужские имена: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.

Женские имена: Ольга.

У кого День ангела 23 февраля

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

Женские имена: Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Параска.

У кого День ангела 24 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян.

Женские имена: Матрона.

У кого День ангела 25 февраля

Мужские имена: Иван, Илларион, Ян.

У кого День ангела 26 февраля

Мужские имена: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор, Федор.

У кого День ангела 27 февраля

Мужские имена: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 28 февраля

Мужские имена: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

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