День ангела в апреле 2025 — кто празднует именины и как назвать ребенка

Кто отметит именины в апреле 2025 — лучшие имена для младенцев
День ангела — это особый праздник для каждого, ведь в этот день православная церковь чтит святого, чье имя мы носим. В апреле 2025 года именины будут отмечать мужчины и женщины с популярными и редкими именами. Если вы хотите поздравить близких или выбрать имя для новорожденного малыша, важно знать даты именин по новому церковному календарю. Считается, что ребенок, названный в честь святого покровителя, получает его благословение и защиту на всю жизнь.
Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в апреле 2025 года и какое имя выбрать для ребенка по церковному апрельскому календарю.
Именины в апреле 2025 года по новому календарю
Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:
У кого День ангела 1 апреля
Мужские имена: Иван, Макар, Сергей, Ефим, Ефим.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 2 апреля
Мужские имена: Георгий, Григорий, Ефим, Григорий.
У кого День ангела 3 апреля
Мужские имена: Мартин, Никита.
Женские имена: Феодосия.
У кого День ангела 4 апреля
Мужские имена: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Матвей, Федор.
Женские имена: Мария, Варвара, Варвара.
У кого День ангела 5 апреля
Мужские имена: Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.
Женские имена: Агафья, Вероника, Вероника.
У кого День ангела 6 апреля
Мужские имена: Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.
Женские имена: Мелания, Анастасия, Мелания.
У кого День ангела 7 апреля
Мужские имена: Аркадий, Георгий, Даниил, Петр.
Женские имена: Евдокия, Акулина, София.
У кого День ангела 8 апреля
Мужские имена: Иван, Сергей.
Женские имена: Мария, Илона, Мария, Илона.
У кого День ангела 9 апреля
Мужские имена: Гаврила, Вадим, Гавриил.
У кого День ангела 10 апреля
Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.
Женские имена: Виктория, Зоя, Виктория, Зоя.
У кого День ангела 11 апреля
Мужские имена: Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.
У кого День ангела 12 апреля
Мужские имена: Василий, Давид, Иван, Сергей.
Женские имена: Марфа, Мария, Тамара, Марфа, Мария, Тамара.
У кого День ангела 13 апреля
Мужские имена: Дмитрий, Георгий.
Женские имена: Марфа, Евгения, Оксана, Марфа.
У кого День ангела 14 апреля
Мужские имена: Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.
У кого День ангела 15 апреля
Мужские имена: Андрей, Аристарх, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.
Женские имена: Анастасия, Василиса, Василиса.
У кого День ангела 16 апреля
Мужские имена: Леонид, Михаил, Павел.
Женские имена: Василиса, Галина, Ирина, Ника.
У кого День ангела 17 апреля
Мужские имена: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
У кого День ангела 18 апреля
Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян.
Женские имена: Тамара, Дарья, Дарина, Лариса.
У кого День ангела 19 апреля
Мужские имена: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
Женские имена: Мотрена, Анастасия, Сусанна.
У кого День ангела 20 апреля
Мужские имена: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.
У кого День ангела 21 апреля
Мужские имена: Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Теодор, Федор, Яков, Ян.
Женские имена: Юлия.
У кого День ангела 22 апреля
Мужские имена: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
У кого День ангела 23 апреля
Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян.
Женские имена: Александра, Валерия, София, Александра, Валерия, София.
У кого День ангела 24 апреля
Мужские имена: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Алексей, Хома.
Женские имена: Елизавета, Ангелина, Елизавета, Ангелина.
У кого День ангела 25 апреля
Мужские имена: Василий, Марк, Сергей.
Женские имена: Ника, Инесса, Дарья.
У кого День ангела 26 апреля
Мужские имена: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.
Женские имена: Глафира, Виолетта, Глафира.
У кого День ангела 27 апреля
Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.
Женские имена: Анастасия, Мария.
У кого День ангела 28 апреля
Мужские имена: Виталий, Кирилл, Максим.
Женские имена: Анна, Инна, Инна.
У кого День ангела 29 апреля
Мужские имена: Арсений, Артем, Богдан, Василий.
Женские имена: Лариса.
У кого День ангела 30 апреля
Мужские имена: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Женские имена: Ольга, Оксана, Ольга, Оксана.
Также мы делились новым церковным календарем праздников на апрель 2025 года, который поможет не пропустить важные религиозные события.
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