День ангела в апреле 2025 — кто празднует именины и как назвать ребенка

Маленькая девочка с крыльями. Фото: freepik.com

День ангела — это особый праздник для каждого, ведь в этот день православная церковь чтит святого, чье имя мы носим. В апреле 2025 года именины будут отмечать мужчины и женщины с популярными и редкими именами. Если вы хотите поздравить близких или выбрать имя для новорожденного малыша, важно знать даты именин по новому церковному календарю. Считается, что ребенок, названный в честь святого покровителя, получает его благословение и защиту на всю жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в апреле 2025 года и какое имя выбрать для ребенка по церковному апрельскому календарю.

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Именины в апреле 2025 года по новому календарю

Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:

У кого День ангела 1 апреля

Мужские имена: Иван, Макар, Сергей, Ефим, Ефим.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 2 апреля

Мужские имена: Георгий, Григорий, Ефим, Григорий.

У кого День ангела 3 апреля

Мужские имена: Мартин, Никита.

Женские имена: Феодосия.

У кого День ангела 4 апреля

Мужские имена: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Матвей, Федор.

Женские имена: Мария, Варвара, Варвара.

У кого День ангела 5 апреля

Мужские имена: Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

Женские имена: Агафья, Вероника, Вероника.

У кого День ангела 6 апреля

Мужские имена: Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

Женские имена: Мелания, Анастасия, Мелания.

У кого День ангела 7 апреля

Мужские имена: Аркадий, Георгий, Даниил, Петр.

Женские имена: Евдокия, Акулина, София.

У кого День ангела 8 апреля

Мужские имена: Иван, Сергей.

Женские имена: Мария, Илона, Мария, Илона.

У кого День ангела 9 апреля

Мужские имена: Гаврила, Вадим, Гавриил.

Маленькая девочка с крыльями. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 апреля

Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

Женские имена: Виктория, Зоя, Виктория, Зоя.

У кого День ангела 11 апреля

Мужские имена: Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

У кого День ангела 12 апреля

Мужские имена: Василий, Давид, Иван, Сергей.

Женские имена: Марфа, Мария, Тамара, Марфа, Мария, Тамара.

У кого День ангела 13 апреля

Мужские имена: Дмитрий, Георгий.

Женские имена: Марфа, Евгения, Оксана, Марфа.

У кого День ангела 14 апреля

Мужские имена: Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

У кого День ангела 15 апреля

Мужские имена: Андрей, Аристарх, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.

Женские имена: Анастасия, Василиса, Василиса.

У кого День ангела 16 апреля

Мужские имена: Леонид, Михаил, Павел.

Женские имена: Василиса, Галина, Ирина, Ника.

У кого День ангела 17 апреля

Мужские имена: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

У кого День ангела 18 апреля

Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян.

Женские имена: Тамара, Дарья, Дарина, Лариса.

У кого День ангела 19 апреля

Мужские имена: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

Женские имена: Мотрена, Анастасия, Сусанна.

У кого День ангела 20 апреля

Мужские имена: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Маленькая девочка с крыльями. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 апреля

Мужские имена: Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Теодор, Федор, Яков, Ян.

Женские имена: Юлия.

У кого День ангела 22 апреля

Мужские имена: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

У кого День ангела 23 апреля

Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян.

Женские имена: Александра, Валерия, София, Александра, Валерия, София.

У кого День ангела 24 апреля

Мужские имена: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Алексей, Хома.

Женские имена: Елизавета, Ангелина, Елизавета, Ангелина.

У кого День ангела 25 апреля

Мужские имена: Василий, Марк, Сергей.

Женские имена: Ника, Инесса, Дарья.

У кого День ангела 26 апреля

Мужские имена: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

Женские имена: Глафира, Виолетта, Глафира.

У кого День ангела 27 апреля

Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.

Женские имена: Анастасия, Мария.

У кого День ангела 28 апреля

Мужские имена: Виталий, Кирилл, Максим.

Женские имена: Анна, Инна, Инна.

У кого День ангела 29 апреля

Мужские имена: Арсений, Артем, Богдан, Василий.

Женские имена: Лариса.

У кого День ангела 30 апреля

Мужские имена: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Женские имена: Ольга, Оксана, Ольга, Оксана.

Также мы делились новым церковным календарем праздников на апрель 2025 года, который поможет не пропустить важные религиозные события.