День ангела в июне 2025 — кто празднует и какие имена несут счастье

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

В первый месяц лета многие украинцы празднуют День ангела — особый праздник в честь небесного покровителя, чье имя носит человек. Календарь имен на июнь 2025 года поможет вовремя поздравить родных и друзей с праздником, а также пригодится тем, кто ищет красивое имя для новорожденного, которое принесет счастливую судьбу.

Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в июне 2025 года и какое имя выбрать для новорожденного ребенка по церковному июньскому календарю.

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Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:

У кого День ангела 1 июня

Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон.

Женские имена: Вера.

У кого День ангела 2 июня

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Ян.

Женские имена: Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 3 июня

Мужские имена: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

У кого День ангела 4 июня

Мужские имена: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян.

Женские имена: Мария, Марта, Марфа, София.

У кого День ангела 5 июня

Мужские имена: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.

У кого День ангела 6 июня

Мужские имена: Георгий, Егор, Илларион, Георгий.

У кого День ангела 7 июня

Мужские имена: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян.

Женские имена: Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна, Мария, Сюзанна.

У кого День ангела 8 июня

Мужские имена: Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор.

Женские имена: Мелания.

У кого День ангела 9 июня

Мужские имена: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Рафаэль, Ян.

Женские имена: Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла, Фекла.

У кого День ангела 10 июня

Мужские имена: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Ян.

Женские имена: Антонина.

У кого День ангела 11 июня

Мужские имена: Варфоломей.

Женские имена: Мария.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 12 июня

Мужские имена: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 13 июня

Мужские имена: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Ян.

Женские имена: Акилина, Антонина, Анна, Александра, Пелагея, Пелагея.

У кого День ангела 14 июня

Мужские имена: Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.

У кого День ангела 15 июня

Мужские имена: Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор, Григорий.

У кого День ангела 16 июня

Мужские имена: Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.

У кого День ангела 17 июня

Мужские имена: Исмаил, Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Савелий.

Женские имена: Пелагея.

У кого День ангела 18 июня

Мужские имена: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий.

Женские имена: Дарья, Ефросинья, Мария.

У кого День ангела 19 июня

Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ксения, Оксана, Ксения.

У кого День ангела 20 июня

Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 21 июня

Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян.

Женские имена: Илона, Елена, Елена.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 22 июня

Мужские имена: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 23 июня

Мужские имена: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Женские имена: Илона, Елена, Елена.

У кого День ангела 24 июня

Мужские имена: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Ян.

Женские имена: Мария, Фаина, Фаина.

У кого День ангела 25 июня

Мужские имена: Василий, Яков.

У кого День ангела 26 июня

Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 27 июня

Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон.

Женские имена: Вера.

У кого День ангела 28 июня

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Ян.

Женские имена: Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 29 июня

Мужские имена: Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.

У кого День ангела 30 июня

Мужские имена: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян.

Женские имена: Мария, Марта, Марфа, София.

Также делимся с вами новым церковным календарем праздников на июнь 2025 года, который поможет не пропустить важные религиозные события.