День ангела в июне 2025 — кто празднует и какие имена несут счастье

Кто празднует именины в июне 2025 — лучшие имена для младенцев
В первый месяц лета многие украинцы празднуют День ангела — особый праздник в честь небесного покровителя, чье имя носит человек. Календарь имен на июнь 2025 года поможет вовремя поздравить родных и друзей с праздником, а также пригодится тем, кто ищет красивое имя для новорожденного, которое принесет счастливую судьбу.
Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в июне 2025 года и какое имя выбрать для новорожденного ребенка по церковному июньскому календарю.
Именины в июне 2025 года по новому календарю
Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:
У кого День ангела 1 июня
Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон.
Женские имена: Вера.
У кого День ангела 2 июня
Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Ян.
Женские имена: Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 3 июня
Мужские имена: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
У кого День ангела 4 июня
Мужские имена: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян.
Женские имена: Мария, Марта, Марфа, София.
У кого День ангела 5 июня
Мужские имена: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.
У кого День ангела 6 июня
Мужские имена: Георгий, Егор, Илларион, Георгий.
У кого День ангела 7 июня
Мужские имена: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян.
Женские имена: Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна, Мария, Сюзанна.
У кого День ангела 8 июня
Мужские имена: Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор.
Женские имена: Мелания.
У кого День ангела 9 июня
Мужские имена: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Рафаэль, Ян.
Женские имена: Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла, Фекла.
У кого День ангела 10 июня
Мужские имена: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Ян.
Женские имена: Антонина.
У кого День ангела 11 июня
Мужские имена: Варфоломей.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 12 июня
Мужские имена: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 13 июня
Мужские имена: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Ян.
Женские имена: Акилина, Антонина, Анна, Александра, Пелагея, Пелагея.
У кого День ангела 14 июня
Мужские имена: Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.
У кого День ангела 15 июня
Мужские имена: Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор, Григорий.
У кого День ангела 16 июня
Мужские имена: Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.
У кого День ангела 17 июня
Мужские имена: Исмаил, Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Савелий.
Женские имена: Пелагея.
У кого День ангела 18 июня
Мужские имена: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий.
Женские имена: Дарья, Ефросинья, Мария.
У кого День ангела 19 июня
Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.
Женские имена: Ксения, Оксана, Ксения.
У кого День ангела 20 июня
Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.
У кого День ангела 21 июня
Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян.
Женские имена: Илона, Елена, Елена.
У кого День ангела 22 июня
Мужские имена: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.
Женские имена: Анастасия.
У кого День ангела 23 июня
Мужские имена: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
Женские имена: Илона, Елена, Елена.
У кого День ангела 24 июня
Мужские имена: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Ян.
Женские имена: Мария, Фаина, Фаина.
У кого День ангела 25 июня
Мужские имена: Василий, Яков.
У кого День ангела 26 июня
Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.
Женские имена: Кристина.
У кого День ангела 27 июня
Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон.
Женские имена: Вера.
У кого День ангела 28 июня
Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Ян.
Женские имена: Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 29 июня
Мужские имена: Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.
У кого День ангела 30 июня
Мужские имена: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян.
Женские имена: Мария, Марта, Марфа, София.
Также делимся с вами новым церковным календарем праздников на июнь 2025 года, который поможет не пропустить важные религиозные события.
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