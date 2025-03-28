Календарь праздников на апрель 2025 — что будем праздновать и сколько выходных дней

Календарь праздников на апрель 2025 — важные даты и выходные
Второй месяц весны вместе с долгожданным теплом принесет немало государственных, профессиональных и международных праздников. В частности украинцы в апреле будут отмечать День смеха, Всемирный день здоровья, День работников ракетно-космической отрасли Украины и День пограничника Украины.
Новини.LIVE делится с вами подробным календарем праздников на апрель 2025 года, чтобы вы не пропустили важные для украинцев праздники и даты.
Выходные и рабочие дни в апреле 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В апреле будет 30 дней:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными в первый месяц весны станут такие даты:
- 5 и 6 апреля;
- 12 и 13 апреля;
- 19 и 20 апреля;
- 26 и 27 апреля.
Календарь праздников на апрель 2025 года
Ознакомьтесь с полным списком праздников в апреле 2025 года:
- 1 апреля — День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья;
- 2 апреля — День кинолога Украины; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
- 3 апреля — Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона;
- 4 апреля — День создания НАТО; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных;
- 5 апреля — День создания Первой конституции Украины; День неонатолога;
- 6 апреля — День геолога; День работника следственных органов; Международный день роз Сараево;
- 7 апреля — Всемирный день здоровья;
- 8 апреля — Международный день ромов; Международный день буддизма;
- 10 апреля — Международный день братьев и сестер;
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики;
- 13 апреля — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины;
- 14 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса;
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины;
- 17 апреля — День пожарной охраны Украины; Всемирный день борьбы с гемофилией;
- 18 апреля — День памятников истории и культуры Украины;
- 19 апреля — Украинский День окружающей среды (День окружающей среды); Международный день цирка;
- 20 апреля — День благодарности волонтерам;
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога; Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права;
- 24 апреля — Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях;
- 25 апреля — Международный день финансовой независимости; Всемирный день женского здоровья;
- 26 апреля — День города Львов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Всемирный день пилотов; Всемирный день ветеринара;
- 27 апреля — День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии;
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда; День химической безопасности;
- 29 апреля — Международный день танца;
- 30 апреля — День пограничника Украины; Всемирный день мобильности и доступности.
Ранее мы делились церковным календарем праздников на апрель 2025 года, который расскажет, когда отмечаем Вербное воскресенье, встречаем Страстную неделю и Пасху.
Читайте Новини.LIVE!