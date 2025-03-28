Календарь праздников на апрель 2025 — что будем праздновать и сколько выходных дней

Праздничное шествие в Киеве. Фото: google.com

Второй месяц весны вместе с долгожданным теплом принесет немало государственных, профессиональных и международных праздников. В частности украинцы в апреле будут отмечать День смеха, Всемирный день здоровья, День работников ракетно-космической отрасли Украины и День пограничника Украины.

Новини.LIVE делится с вами подробным календарем праздников на апрель 2025 года, чтобы вы не пропустили важные для украинцев праздники и даты.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В апреле будет 30 дней:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в первый месяц весны станут такие даты:

5 и 6 апреля;

12 и 13 апреля;

19 и 20 апреля;

26 и 27 апреля.

Часы, календарь и канцелярия. Фото: freepik.com

Календарь праздников на апрель 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников в апреле 2025 года:

1 апреля — День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья;

— День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья; 2 апреля — День кинолога Украины ; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;

— ; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги; 3 апреля — Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона;

— Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона; 4 апреля — День создания НАТО ; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных;

— ; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных; 5 апреля — День создания Первой конституции Украины ; День неонатолога;

— ; День неонатолога; 6 апреля — День геолога; День работника следственных органов; Международный день роз Сараево;

— День геолога; День работника следственных органов; Международный день роз Сараево; 7 апреля — Всемирный день здоровья;

— Всемирный день здоровья; 8 апреля — Международный день ромов; Международный день буддизма;

— Международный день ромов; Международный день буддизма; 10 апреля — Международный день братьев и сестер ;

— ; 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;

— ; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона; 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины ; Всемирный день авиации и космонавтики;

— ; Всемирный день авиации и космонавтики; 13 апреля — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины ;

— ; 14 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса;

— Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса; 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины ;

— ; 17 апреля — День пожарной охраны Украины ; Всемирный день борьбы с гемофилией;

— ; Всемирный день борьбы с гемофилией; 18 апреля — День памятников истории и культуры Украины ;

— ; 19 апреля — Украинский День окружающей среды (День окружающей среды) ; Международный день цирка;

— ; Международный день цирка; 20 апреля — День благодарности волонтерам;

— День благодарности волонтерам; 23 апреля — Всеукраинский день психолога ; Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права;

— ; Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; 24 апреля — Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях;

— Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях; 25 апреля — Международный день финансовой независимости; Всемирный день женского здоровья;

— Международный день финансовой независимости; Всемирный день женского здоровья; 26 апреля — День города Львов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Всемирный день пилотов; Всемирный день ветеринара;

— День города Львов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Всемирный день пилотов; Всемирный день ветеринара; 27 апреля — День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии;

— День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии; 28 апреля — Всемирный день охраны труда; День химической безопасности;

— Всемирный день охраны труда; День химической безопасности; 29 апреля — Международный день танца;

— Международный день танца; 30 апреля — День пограничника Украины; Всемирный день мобильности и доступности.

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