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Календарь праздников на апрель 2025 — важные даты и выходные

28 марта 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Календарь праздников на апрель 2025 — что будем праздновать и сколько выходных дней
Праздничное шествие в Киеве. Фото: google.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Второй месяц весны вместе с долгожданным теплом принесет немало государственных, профессиональных и международных праздников. В частности украинцы в апреле будут отмечать День смеха, Всемирный день здоровья, День работников ракетно-космической отрасли Украины и День пограничника Украины.

Новини.LIVE делится с вами подробным календарем праздников на апрель 2025 года, чтобы вы не пропустили важные для украинцев праздники и даты.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В апреле будет 30 дней:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в первый месяц весны станут такие даты:

  • 5 и 6 апреля;
  • 12 и 13 апреля;
  • 19 и 20 апреля;
  • 26 и 27 апреля.

 

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Часы, календарь и канцелярия. Фото: freepik.com

Календарь праздников на апрель 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников в апреле 2025 года:

  • 1 апреля — День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья;
  • 2 апреля День кинолога Украины; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
  • 3 апреля — Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона;
  • 4 апреляДень создания НАТО; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных;
  • 5 апреляДень создания Первой конституции Украины; День неонатолога;
  • 6 апреля — День геолога; День работника следственных органов; Международный день роз Сараево;
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья;
  • 8 апреля — Международный день ромов; Международный день буддизма;
  • 10 апреляМеждународный день братьев и сестер;
  • 11 апреляМеждународный день освобождения узников фашистских концлагерей; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;
  • 12 апреляДень работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики;
  • 13 апреляДень работника оборонно-промышленного комплекса Украины;
  • 14 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса;
  • 15 апреляДень работников уголовного розыска Украины;
  • 17 апреляДень пожарной охраны Украины; Всемирный день борьбы с гемофилией;
  • 18 апреляДень памятников истории и культуры Украины;
  • 19 апреляУкраинский День окружающей среды (День окружающей среды); Международный день цирка;
  • 20 апреля — День благодарности волонтерам;
  • 23 апреляВсеукраинский день психолога; Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права;
  • 24 апреля — Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях;
  • 25 апреля — Международный день финансовой независимости; Всемирный день женского здоровья;
  • 26 апреля — День города Львов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Всемирный день пилотов; Всемирный день ветеринара;
  • 27 апреля — День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии;
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда; День химической безопасности;
  • 29 апреля — Международный день танца;
  • 30 апреляДень пограничника Украины; Всемирный день мобильности и доступности.

Ранее мы делились церковным календарем праздников на апрель 2025 года, который расскажет, когда отмечаем Вербное воскресенье, встречаем Страстную неделю и Пасху.

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