Как похудеть по дате рождения — ваш секрет стройности в нумерологии

Девушка на кухне с блокнотом. Фото: freepik.com

Лишний вес — та еще проблема. Часто он влияет не только на самооценку, но и на здоровье. Нежелательные килограммы приходят не только с едой или отсутствием активности. На это также сильно влияют стресс, режим дня. Поэтому стандартные диеты не работают или заканчиваются срывами. Нумерологи предлагают другой подход: понять, что мешает худеть вам и какой способ снижения веса будет комфортным и легким именно для вас. Именно дата рождения может раскрыть эти секреты.

Новини.LIVE рассказывает, как избавиться от лишнего веса по вашей дате рождения и всегда оставаться в форме.

Секрет стройности в вашей дате рождения — как худеть легко

Число судьбы 1 (рожденные 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца)

Вы сильные, самостоятельные и привыкли все контролировать. Но высокие требования и напряжение могут привести вас к эмоциональному истощению. Хронический стресс, привычка "выключать голову" едой, импульсивные перекусы становятся причиной набора веса.

Как вам легко похудеть:

регулярное кардио или прогулки (хотя бы 30-50 минут в день);

медитация;

дыхательные практики;

хобби, помогающие снять напряжение;

простое, понятное питание без жестких запретов.

Число судьбы 2 (рожденные 2, 11, 20 и 29 числа)

Вы очень чувствительны и эмоциональны, проживаете все глубоко. Настроение напрямую влияет на аппетит. На эмоциях вы склонны к перееданию. Часто может возникать зависимость от сладкого или фастфуда.

Чтобы худеть без срывов:

питайтесь регулярно и сбалансировано;

ищите поддержки у близких людей;

чаще гуляйте на свежем воздухе;

занимайтесь плаванием или йогой.

Число судьбы 3 (рожденные 3, 12, 21 и 30 числа)

Для вас важно самовыражение, движение и общение. Когда эти потребности подавлены, тело реагирует лишним весом.

Самый эффективный подход к похудению:

танцы;

фитнес или активные тренировки;

разнообразное, яркое меню;

отказ от жестких рамок.

Число судьбы 4 (рожденные 4, 13, 22 и 31 числа)

Вы любите порядок, стабильность и четкие правила. Но чрезмерный контроль часто создает напряжение. Вашей стройности могут мешать жесткие диеты и постоянное давление на себя.

Чтобы избавиться от лишних килограммов:

создайте структурированный, но мягкий режим;

питайтесь сбалансировано;

не ругайте и не наказывайте себя за маленькие слабости;

найдите занятие, которое поможет расслабиться и снизить стресс.

Число судьбы 5 (рожденные 5, 14 и 23 числа)

Свобода — ваша главная ценность. Рутины и запреты вызывают сопротивление. Поэтому жесткие ограничения в еде могут вызвать срывы.

Ваш секрет стройности:

легкое кардио;

прогулки;

активный образ жизни без фанатизма;

гибкий режим питания;

табу на хаотичный график;

избегание еды "на бегу".

Число судьбы 6 (рожденные 6, 15 и 24 числа)

Вы ответственны и требовательны, часто стремитесь к идеалу. Ваши главные враги, которые мешают похудеть: самокритика, обесценивание результатов, ожидание мгновенного эффекта.

Как избавиться от лишних килограммов комфортно:

маленькие ежедневные шаги;

фокус на прогрессе, а не на недостатках;

забота о себе, а не наказание;

прогулки и легкие активности.

Число судьбы 7 (рожденные 7, 16 и 25 числа)

Вы глубокие, интуитивные и часто погружены в собственные мысли. Часто причинами лишнего веса могут быть закрытость, накопленный внутренний конфликт.

Эффективный путь к здоровому телу:

осознанное питание;

медитация;

групповые практики;

легкие активности.

Число судьбы 8 (рожденные 8, 17 и 26 числа)

Вы ориентированы на результат и привыкли идти к цели любой ценой. Постоянная погоня за идеалом, переутомление и игнорирование сигналов тела могут привести к набору веса.

Что поможет оставаться в форме:

снижение стресса и напряжения;

удовольствие от движения (танцы, прогулки, велосипед, ролики и т.д.);

сбалансированное питание;

забота о себе.

Число судьбы 9 (рожденные 9, 18 и 27 числа)

Вы привыкли заботиться обо всех, но не о себе. Эмоциональное выгорание, отсутствие личных границ, хронический стресс часто приводят к лишнему весу.

Ключ к стройности:

любовь к себе;

время для себя;

йога, дыхательные практики;

работа с внутренним напряжением.

